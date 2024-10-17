Не хотят воевать и отдавать территории: военный раскритиковал отношение украинцев к мобилизации

По словам боевого медика "Азова", большинство украинцев не готовы отдавать территории, но в то же время не хотят лично участвовать в войне.

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Боец медицинской службы бригады "Азов" с позывным "Око" выразил недоумение по поводу отношения многих гражданских к текущей ситуации в стране, подчеркнув их нежелание принимать участие в мобилизации при этом выступая против территориальных уступок России. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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Защитник отметил, что большинство украинцев не готовы отдавать территории, но в то же время не хотят лично участвовать в войне.

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По его словам, он часто видит в новостных группах, как люди резко критикуют предложения западных политиков о возможных территориальных уступках для прекращения огня. Тысячи украинцев выражают недовольство такими идеями, однако, когда речь заходит о снижении мобилизационного возраста, те же люди вновь проявляют негативную реакцию.

"Я просто не понимаю, как тогда люди собираются не отдавать какие-то территории на уступки, но при этом они не хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях. Оно, к сожалению, так не работает", – говорит военный.

Он также добавил, что ситуация требует от каждого осознания личной ответственности за будущее страны.

Напомним, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь высказал мнение о том, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине остановить войну, так как в современных конфликтах решающее значение имеют технологии, а не количество личного состава.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин за 50 лет. В частности, из-за их проблем со здоровьем. Однако в двух случаях этих людей могут призвать.