"Нехай поживуть нашим життям": ветеран описав два шляхи мобілізованого на фронті (відео)

Оборонець Маріуполя "Буйвол" дорікнув українцям, що вони забули про злочини ЗС РФ в Ірпені. Він запропонував замість донатів мобілізацію на передову та описав умови, з якими там можна стикнутись.

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Ветеран російсько-української війни та ексбоєць "Азову", який втратив ногу під час оборони Маріуполя, Анатолій Леоненко з позивним "Буйвол" висловився про донати на ЗСУ та мобілізацію в Україні. Про це відомо з шоу "Дачний двіж" журналістки Раміни Есхакзай.

Про донати на ЗСУ й шляхи демобілізації — з 33:02

Серед ветеранів, які повернулись з фронту з пораненнями, багато таких, що важко переживають дисонанс, опинившись у цивільному житті.

"Нам же вже в Києві нормально, обставини спокійні, росіяни не їздять. Ви десь там воюєте, Донецьк-Луганськ, і воюйте там, а ми тут будемо самі собі потихеньку жити", — пояснив "Буйвол".

З його слів, якщо військові відступлять на захід, українці "заспівають". Тоді окупанти влаштують повну анархію, розстрілюватимуть та забиратимуть усе.

"Люди забувають. Серйозно, як можна забути те, що в Ірпені ґвалтували маленьких дітей, дворічних-трирічних? Як це взагалі можна забути? Як можна їздити спокійно по Києву і про це не думати?", — заявив захисник.

Есхакзай зауважила, що у коментарях на це напишуть, що заможні люди повиїжджали й "війна — для бідних".

"Так і є", — відповів ветеран російсько-української війни та ексбоєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, який втратив ногу під час штурму, Роман "Добряк".

"Буйвол" запропонував тим, кому не подобається донатити на ЗСУ, мобілізуватись і після навчань брати участь у боях.

"Нехай вони поживуть нашим життям, і ми подивимось, треба нам гроші скидати чи не треба. Коли він подзвонить і скаже: мама, я зараз під Покровськом, тут просто гайки", — зазначив він.

Ветерани описали, що умовний боєць воював би у кросівках, які розклеїлись, а на тактичне взуття потрібно було б 15 тисяч гривень. Спав би він у спальному мішку, повністю мокрому. По позиції кожні 15 хвилин летіли б КАБи, а через перерізану логістику усі сиділи б на сухпайках.

"Буйвол" наголосив, що в цей час чоловіки в Києві сидять у ресторані й навіть не усвідомлюють випробовувань, через які проходять бійці на фронті. Він зауважив, що головне — віддача, та подякував усім, хто донатить.

"Бути військовим в наш час — це доволі серйозний крок. Ти розумієш, що в тебе в основному квиток в один кінець. З армії як можна вибратись? Як можна вибратись в наш час з армії? Перше — на милицях, друге — смерть, і третій (варіант, — ред.) не існує", — додав захисник.

Нагадаємо, у WSJ повідомили, що російським окупантам вдалося подолати "ахіллесову п’яту" своєї тактики в районі Часового Яру. Капітан піхоти Ростислав Касьяненко підкреслив, що тепер через одну помилку місто "може впасти за кілька днів".

Вночі на 19 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула 95 військовополонених. Серед них — бійці, які боронили Маріуполь й "Азовсталь".