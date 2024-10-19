Сльози щастя, посмішки, поцілунки: як українські захисники поверталися додому з полону РФ (відео)

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомив, що це був уже 58 обмін. Загалом із ворожої неволі звільнено вже 3767 осіб.

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Україна підтвердила повернення 95 військовополонених з Росії. Серед них воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донбас, Луганську, Харківську, Київську, Чернігівську, Херсонську області. Про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей з російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", — зазначив президент.

Він подякував команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Україна робить усе, щоб витягнути всіх українців, яких утримує Росія.

Крім того, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що це був уже 58 обмін полоненими. Особливість цього обміну в тому, що додому повертається багато українців, які отримали так звані "вироки" судової системи Росії та "засуджені":

28 — до тривалих термінів;

20 — до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора.

У штабі зазначили, що серед звільнених із полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки і оборони. Це 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів.

"Багато з наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання і наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через тортури і недостатнє харчування. Це 58-й за рахунком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті нашої роботи з ворожої неволі звільнено вже 3767 осіб", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українського журналіста Максима Буткевича повернули з полону. Буткевича обміняли в рамках обміну полоненими, який відбувся у форматі 95 на 95. У полоні журналіст перебував із 2022 року.