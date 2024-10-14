Сім'ї військовополонених можуть отримати до 100 тисяч гривень: як оформити допомогу

Українці має право на отримання щорічної державної грошової допомоги в розмірі 100 000 гривень за кожен рік перебування родичів у полоні.

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Якщо ваша рідна людина опинилася в полоні, ви можете звернутися до Комісії зі встановлення факту позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України, що діє при Міністерстві реінтеграції. Згідно з рішенням Комісії, сім'ї мають право на отримання щорічної державної фінансової допомоги в розмірі 100 000 гривень за кожний рік перебування людини в полоні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Щоб отримати зазначену фінансову допомогу, потрібно звернутися до Міністерства реінтеграції. Ознайомитися з алгоритмом дій і списком необхідних документів можна за посиланням. Для цього необхідно:

заповнити заяву встановленого зразка (обов'язково зазначивши, який саме тип допомоги потрібен, і вказати період перебування особи в місцях несвободи);

додати копію документів, де засвідчується особа заявника або заявниці;

доповнити даними від Комісії з питань встановлення факту позбавлення волі (підтвердження полону);

додати довідку з реквізитами банківського рахунку, на який надходитиме допомога.

Зразок заяви про встановлення факту позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України можна знайти тут, а зразок заяви на отримання державної грошової допомоги доступний за посиланням.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.