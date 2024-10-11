В Україні хочуть ввести базову допомогу в розмірі 4500 гривень: що зміниться для пенсіонерів

Ключовою метою запровадження допомоги є боротьба з бідністю та підтримка тих, хто особливо її потребує.

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В Україні уряд планує впровадити базову соціальну допомогу для найбільш вразливих верств населення, включно з пенсіонерами. Повідомляється, що розмір допомоги в 4,5 тис. грн вплине на виплати для літніх людей. Про це йдеться в проєкті, опублікованому на порталі Федерації профспілок (ФПУ).

Йдеться про експериментальний проєкт, спрямований на оцінку його ефективності перед можливим масштабним впровадженням. Зазначається, що ця програма орієнтована на такі категорії населення:

одиноких матерів;

багатодітних і малозабезпечених сімей;

пенсіонерів;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

інших громадян, у яких немає достатнього доходу для забезпечення базових потреб.

Основною метою запровадження цієї допомоги є боротьба з бідністю та підтримка найбільш нужденних громадян. Розмір базової соціальної допомоги становить 4,5 тис. грн на місяць для першого члена сім'ї, а для кожного наступного — 70% від цієї суми, що становить 3,15 тис. грн.

Сума допомоги визначатиметься як різниця між загальним доходом сім'ї та базовою величиною на кожного члена сім'ї. Таким чином, якщо дохід сім'ї на одну особу нижчий за встановлений мінімум, цю різницю компенсують за допомогою соцдопомоги.

В уряді пояснюють, що для пенсіонерів розмір допомоги залежатиме від їхнього страхового стажу. Градація буде такою:

до десяти років стажу — 53% від базової величини (2,385 тис. грн);

від десяти до 20 років стажу — 62% (2,79 тис. грн);

від 20 до 30 років стажу — 70% (3,15 тис. грн);

понад 30 років стажу — 88% (3,96 тис. грн).

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.