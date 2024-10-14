Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен: как оформить помощь

Украинцы имеет право на получение ежегодной государственной денежной помощи в размере 100 000 гривен за каждый год пребывания родственников в плену.

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Если ваш родной человек оказался в плену, вы можете обратиться в Комиссию по установлению факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, действующую при Министерстве реинтеграции. Согласно решению Комиссии, семьи имеют право на получение ежегодной государственной финансовой помощи в размере 100 000 гривен за каждый год нахождения человека в плену. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы получить указанную финансовую помощь, нужно обратиться в Министерство реинтеграции. Ознакомиться с алгоритмом действий и списком необходимых документов можно по ссылке. Для этого необходимо:

заполнить заявление установленного образца (обязательно указав, какой именно тип помощи нужен, и указать период пребывания лица в местах несвободы);

приложить копию документов, где удостоверяется личность заявителя или заявительницы;

дополнить данными от Комиссии по вопросам установления факта лишения свободы (подтверждение плена);

добавить справку с реквизитами банковского счета, на который будет поступать помощь.

Образец заявления об установлении факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины можно найти здесь, а образец заявления на получение государственной денежной помощи доступен по ссылке.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.