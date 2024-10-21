Добровольцев мало: почему мобилизация не может быть только мотивирующей, — Максим Жорин

По мнению заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, самое главное — это изменить отношение общества к мобилизации в Украине. В разговоре с Фокусом он отметил, что работа с гражданскими все время игнорируется.

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Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что мобилизация полностью мотивирующей быть не может, ведь ни одна масштабная война никогда не держалась только на добровольцах. Об этом он рассказал в интервью Фокусу "Создание ядерного оружия, изменения в мобилизации и переговоры с РФ: большое интервью Максима Жорина".

"Так или иначе нам все равно придется прибегать к мобилизации. Но вопрос в том, как к этой мобилизации относятся, как с мобилизованными себя ведут, поэтому изменить это можно", — сказал военный.

По его словам, самое главное — изменить общественное отношение, а для этого нужно на государственном уровне начать работу с гражданскими. В частности, необходимо, чтобы их подготовка начиналась со школ, университетов, работы, человек должен пройти первую базовую подготовку. Это сразу снимет множество вопросов у каждого гражданина, который просто боится.

"Речь не идет о том, что все украинцы после обучения попадут в армию. Ни в коем случае, так тоже не может быть. Но все украинцы должны быть готовы к тем реалиям, которые сегодня происходят", — пояснил он.

Жорин рассказал, что по всей стране действуют учебные центры, готовящие гражданское население. До начала полномасштабной войны он тоже организовывал подобные курсы, которые и дали почти весь тот личный состав, который пришел в армию в первые дни вторжения.

"Чрезвычайно важным в этом плане я считаю именно работу с гражданским населением, которую мы все это время игнорируем, хотя она во многом может стать фундаментальной в вопросе состояния общества. Далее уже идет правильная информационная работа с людьми, в частности в учебных центрах", — отметил офицер и добавил, что на каждом этапе нужно принять ряд изменений, которые повлияют на то, что украинцы иначе будут относиться к мобилизации.

Напомним, 17 октября боец медицинской службы бригады "Азов" с позывным "Око" заявил, что большинство гражданских украинцев не хотят отдавать территории, но и не желают участвовать в войне. Он отметил, что ситуация требует от каждого осознания личной ответственности за будущее страны.

19 октября ветеран российско-украинской войны и экс-боец "Азова" Анатолий Леоненко с позывным "Буйвол" предложил украинцам, которым не нравится донатить на ВСУ, мобилизоваться и участвовать в боях.