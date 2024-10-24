Россия не остановится под Покровском и Купянском. О чем надо помнить уставшим посетителям концертов и ресторанов

Related video

У нас сейчас тяжелая ситуация абсолютно на всех участках фронта. Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас же п...доры пытаются наступать по всем направлениям, всюду сложно. На некоторых — Покровск, Торецк, Купянск — критично.

Надеяться, что на каком-то городе РФ остановится, не нужно. Они дальше будут развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять. А украинская армия, ценой больших усилий и на характере, будет сдерживать врага.

На фоне этого всего самое главное для всей страны осознать, насколько сейчас трудно украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско. Все, что происходит сегодня — коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов — демотивирует солдата. А именно на украинском солдате держится абсолютно все.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно