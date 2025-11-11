Такая армия не победит Россию: почему командир ВСУ против мобилизации бездомных
Мобилизация бездомных, которую начали практиковать все чаще, не способна усилить ВСУ, уверен заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Он считает, что украинская армия должна расти не количественно, а качественно — только так можно выиграть войну с гораздо более многочисленным противником.
Понимаю, что кто-то решает таким образом выполнение планов, но из-за того, что мы мобилизуем бомжей, стариков и больных, никому в армии лучше не становится.
С каждым годом уровень личного состава становится все хуже, все об этом знают. Это зависит не только от подготовки, но и от того, какие категории граждан попадают в армию. Спортзалы и рестораны в городах не трогаем, зато присылаем в подразделения бомжей.
Также надо помнить, что мы никогда не сможем соперничать с РФ количественно. Наш единственный вариант — технологическая и подготовленная армия. Однако нет никакого смысла в таких лозунгах, если пополнять войско людьми, которые ни физически, ни морально не смогут дотянуть даже до конца учебного этапа.
В первую очередь этот пост — о справедливости мобилизации. До которой у нас очень далеко.
