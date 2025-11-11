Такая армия не победит Россию: почему командир ВСУ против мобилизации бездомных

Понимаю, что кто-то решает таким образом выполнение планов, но из-за того, что мы мобилизуем бомжей, стариков и больных, никому в армии лучше не становится.

С каждым годом уровень личного состава становится все хуже, все об этом знают. Это зависит не только от подготовки, но и от того, какие категории граждан попадают в армию. Спортзалы и рестораны в городах не трогаем, зато присылаем в подразделения бомжей.

Также надо помнить, что мы никогда не сможем соперничать с РФ количественно. Наш единственный вариант — технологическая и подготовленная армия. Однако нет никакого смысла в таких лозунгах, если пополнять войско людьми, которые ни физически, ни морально не смогут дотянуть даже до конца учебного этапа.

В первую очередь этот пост — о справедливости мобилизации. До которой у нас очень далеко.

