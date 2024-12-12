Спокойной жизни не будет: почему важно найти и наказать всех тех, кто пытал и убивал украинцев

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Твари, которые пытали, убивали украинцев, должны быть полностью истреблены. Все способы для этого подходят.

Уже сегодня мы должны готовить соответствующие структуры к системной работе на годы вперед. Какую-то часть преступников удастся уничтожить сейчас, других нужно будет искать после войны по многим странам.

Отношение к военным преступникам — так же, как и к коллаборантам — не может смягчиться, сколько бы лет ни прошло, сколько бы ни пришлось в будущем выдержать "дипломатических скандалов" и выслушать нытье правозащитников (которых сегодня почему-то не найдешь в местах, где держат наших пленных).

Вопрос мести за жестоко убитых украинцев — это вопрос чести и самоуважения для государства.

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