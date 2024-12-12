Спокойной жизни не будет: почему важно найти и наказать всех тех, кто пытал и убивал украинцев
Вопрос мести за жестоко убитых украинцев — это вопрос чести и самоуважения для государства, уверен заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Каждый, кто убивал или пытал нашего соотечественника, должен быть наказан, и никакого срока давности здесь быть не может
Твари, которые пытали, убивали украинцев, должны быть полностью истреблены. Все способы для этого подходят.
Уже сегодня мы должны готовить соответствующие структуры к системной работе на годы вперед. Какую-то часть преступников удастся уничтожить сейчас, других нужно будет искать после войны по многим странам.
Отношение к военным преступникам — так же, как и к коллаборантам — не может смягчиться, сколько бы лет ни прошло, сколько бы ни пришлось в будущем выдержать "дипломатических скандалов" и выслушать нытье правозащитников (которых сегодня почему-то не найдешь в местах, где держат наших пленных).
Вопрос мести за жестоко убитых украинцев — это вопрос чести и самоуважения для государства.
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