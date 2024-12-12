Спокійного життя не буде: чому важливо знайти й покарати всіх тих, хто катував і вбивав українців

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Потвори, які катували, вбивали українців, мають бути повністю винищені. Всі способи для цього підхожі.

Вже сьогодні ми маємо готувати відповідні структури до системної роботи на роки вперед. Якусь частину злочинців вдасться знищити зараз, інших потрібно буде шукати після війни по багатьох країнах.

Ставлення до військових злочинців — так само, як і до колаборантів — не може помʼякшитися, скільки б років не минуло, скільки б не довелося в майбутньому витримати "дипломатичних скандалів" та вислухати ниття правозахисників (яких сьогодні чомусь не знайдеш в місцях, де тримають наших полонених).

Питання помсти за жорстоко вбитих українців — це питання честі та самоповаги для держави.

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