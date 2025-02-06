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Думки

Надра України — за пляшку віскі? Як не програти в "рідкоземельній" угоді з Трампом

"Рідкоземельна" угода з Трампом — це, безумовно, несе вигоду для України, визнає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Але попереджає: укладати її потрібно так, щоб не залишитися в підсумку ні з чим.

Максим Жорiн
Максим Жорiн
Військовий та політичний діяч
eye 272
долари, грошi
Фото: BBC | Правильна угода - це не тільки гроші, а й перспектива
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Ситуація, коли в переговорах використовують ресурси країни, не є новою чи неочікуваною. Ми справді маємо рідкісні корисні копалини, яких у світі більше майже ніде немає і які є дуже важливими для сучасних технологій.

Але ми не маємо виглядати, як туземці, які за пляшку алкашки віддають цінні ресурси. Навіть в нашій ситуації ми маємо думати про свої власні національні інтереси та перспективи. Якщо ми домовляємось про використання наших корисних копалин, тут мають будуватись підприємства та виробництва, створюватись робочі місця.

А не дати просто вигребсти всі ресурси під нуль і залишитись з х…м. Щоб наступного разу не було навіть що пропонувати.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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