Надра України — за пляшку віскі? Як не програти в "рідкоземельній" угоді з Трампом

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Ситуація, коли в переговорах використовують ресурси країни, не є новою чи неочікуваною. Ми справді маємо рідкісні корисні копалини, яких у світі більше майже ніде немає і які є дуже важливими для сучасних технологій.

Але ми не маємо виглядати, як туземці, які за пляшку алкашки віддають цінні ресурси. Навіть в нашій ситуації ми маємо думати про свої власні національні інтереси та перспективи. Якщо ми домовляємось про використання наших корисних копалин, тут мають будуватись підприємства та виробництва, створюватись робочі місця.

А не дати просто вигребсти всі ресурси під нуль і залишитись з х…м. Щоб наступного разу не було навіть що пропонувати.

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