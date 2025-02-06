Недра Украины — за бутылку виски? Как не проиграть в "редкоземельной" сделке с Трампом
"Редкоземельная" сделка с Трампом — это, безусловно, несет выгоду для Украины, признает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Но предупреждает: заключать ее нужно так, чтобы не остаться в итоге ни с чем.
Ситуация, когда в переговорах используют ресурсы страны, не является новой или неожиданной. У нас действительно есть редкие полезные ископаемые, которых в мире больше почти нигде нет и которые очень важны для современных технологий.
Но мы не должны выглядеть, как туземцы, которые за бутылку алкашки отдают ценные ресурсы. Даже в нашей ситуации мы должны думать о своих собственных национальных интересах и перспективах. Если мы договариваемся об использовании наших полезных ископаемых, здесь должны строиться предприятия и производства, создаваться рабочие места.
А не дать просто выгрести все ресурсы под ноль и остаться с х...м. Чтобы в следующий раз не было даже что предлагать.
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