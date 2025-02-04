Обойдемся без НАТО. Почему соглашение с США по редкоземельным металлам — лучшая гарантия безопасности для Украины

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Почему Трамп хочет получить украинские редкоземельные металлы? Будет лонгрид.

США в контексте глобального противодействия Китаю ищут источники поставок критически важных редкоземельных металлов.

Почему это важно? Ну, потому что они используют их в высокотехнологичных и военных отраслях.

Редкоземельные элементы (в частности, неодим, диспрозий, празеодим, скандий и другие лантаноиды) являются незаменимыми при производстве мощных постоянных магнитов, используемых в современных боевых системах.

Ракеты, авиационные двигатели, системы противовоздушной обороны, высокотехнологичные устройства (например, в смартфонах, электромобилях, солнечных панелях, компьютерных компонентах) — это не полный перечень.

Так случилось, что Украина имеет значительное количество таких металлов.

У кого еще есть? Например, у Китая.

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Трамп хочет редкоземельные металлы: у Зеленского говорят, что это пункт "плана победы" Украины

Сегодня Китай контролирует до 70% добычи и до 90% обработки редкоземельных элементов на глобальном уровне, что дает ему мощный рычаг влияния как в торговых, так и в геополитических отношениях.

США борется с Китаем. Потому что для них именно Китай, а не Россия, является главным соперником.

Поэтому они стремятся уменьшить свою зависимость от китайских поставок через развитие альтернативных источников и заключение соглашений со странами, которые имеют значительные запасы этих материалов.

И Украина, с ее значительными геологическими ресурсами, может стать одним из таких партнеров.

Геологические исследования показывают, что значительная часть мировых (!) редкоземельных металлов находится на Украинском щите.

Хотя Украина не ведет масштабной добычи редкоземельных элементов (отсутствие технологий, война и т.д.), существуют перспективные месторождения, в частности в юго-западных и южных регионах.

Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская, Херсонская области — это клондайк, на котором идентифицированы уникальные или крупных масштабов рудные проявления таких элементов.

Поэтому если американские предприниматели (зачеркнуто корпорации под защитой частных военных корпораций) зайдут в Украину, то получим классический win/win

Америка сможет:

уменьшить зависимость от китайских поставок;

обеспечить производство оборонной продукции и высокотехнологичных товаров;

усилить геополитическую позицию США и ее союзников в соперничестве с Китаем.

Украина получит:

американские базы, американских инвесторов и доходы в бюджет;

трудоустройство ветеранов, которые с удовольствием будут защищать здесь иностранный капитал;

и, конечно, американских военных. И это станет реальными гарантиями безопасности.

И поверьте, это будет даже лучше, чем войска НАТО. Россияне никогда не осмелятся напасть на территории, где будут стоять американские предприятия под охраной американской армии.

Подводим итоги.

США, которые заинтересованы в украинских редкоземельных металлах из-за их критического значения для оборонной и высокотехнологичной промышленности, будут максимально привлекать все ресурсы, чтобы в Украине наступил мир.

Они дадут гарантии безопасности, но за это будут требовать свою плату.

В их глазах это честное соглашение. Они нам дают безопасность, а сами получают ресурс для противостояния с Китаем, который доминирует на мировом рынке этих материалов.

Украина при таких обстоятельствах становится стратегическим партнером, который поставляет неодим, диспрозий, празеодим и другие лантаноиды в США. Мы становимся важным звеном экосистемы и геополитического щита для США.

Это лучшие гарантии того, что Россия сюда больше не полезет.

Но конечно, стране и власти придется меняться...

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