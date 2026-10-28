17 и 18 октября центр Милана превратился в поле боя, где молодежь разбивала витрины и грабила магазины. Сразу после этого появилось "Движение 17 октября", за которым стояли не тысячи активистов. По данным следствия, 30-летний исследователь Юсеф Сихер и его жена были единственными, кто мог публиковать сообщения в Telegram и Instagram с аудиторией в 150 тысяч подписчиков. Под лозунгом "вы милитаризируете площади, а мы меняем их в последнюю минуту" места сбора объявлялись в последний момент, чтобы полиция не успевала реагировать.

Кто же этот "режиссёр"? Итальянец второго поколения из семьи мигрантов, которому Италия дала всё. Бакалавриат и магистратура, сотрудничество с престижным институтом геополитики ISPI и с национальными СМИ, такими как Il Fatto Quotidiano. По сообщениям СМИ, он владел пятью языками. Министр обороны Гвидо Крозетто подчеркнул, что Сихер вращался в высших кругах итальянской интеллигенции. И это образование он обратил против страны, которая его дала.

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Сихер давно известен как активист пропалестинских движений и фрилансер, сотрудничающий с национальной газетой. По сообщениям некоторых итальянских СМИ, спецслужбы следили за ним ещё с 2024 года из-за организации Rising Dawn, которую подозревают в распространении пропаганды ХАМАС.

Его вычислили, по данным СМИ, по IP-адресам при содействии Meta, а окончательно нашли через телефон жены, так как свой он выключил. Незадолго до 14:30, когда в соцсетях должны были объявить места сбора, поступила новость о его установке. Без администратора толпа потеряла ориентир, и волна пошла на спад. 24 октября миланский марш прошел уже без хулиганов.

Теперь Сихеру, помимо подстрекательства к преступлениям через социальные сети и "организованного насилия", инкриминируют терроризм по статье 270-bis, которая для организаторов предусматривает наказание от 7 до 15 лет. Его жена находится под следствием на свободе.

Прокуроры пока утверждают, что за этим движением не стоят ни государства, ни организации, но отбрасывать гипотезу о внешнем следе пока рано. Человек с связями в радикальной среде, который за несколько дней набирает сто тысяч подписчиков и располагает готовыми картами городов, очень напоминает знакомый почерк, а хаос в стране, поддерживающей Украину, выгоден прежде всего Москве.

Социальные сети стали не просто площадкой для протестов, а их движущей силой и центром управления. Поэтому цифровая устойчивость общества сегодня не менее важна, чтобы не быть уничтоженным врагом.

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