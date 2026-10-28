17 і 18 жовтня центр Мілана перетворився на поле бою, де молодь трощила вітрини й грабувала магазини. Одразу після цього з'явився "Рух 17 жовтня", за яким стояли не тисячі активістів. За даними слідства, 30-річний дослідник Юсеф Сіхер і його дружина були єдиними, хто міг публікувати в Telegram та Instagram з аудиторією 150 тисяч контактів. Під гаслом "ви мілітаризуєте площі, а ми змінюємо їх в останню хвилину" місця збору оголошували в останній момент, щоб поліція не встигала реагувати.

Хто ж цей "режисер"? Італієць другого покоління з родини мігрантів, якому Італія дала все. Бакалаврат і магістратура, співпраця з престижним інститутом геополітики ISPI та з національними медіа на кшталт Il Fatto Quotidiano. За повідомленнями ЗМІ, він знав п'ять мов. Міністр оборони Гвідо Крозетто наголосив, що Сіхер обертався у вищому колі італійської інтелігенції. І цю освіту він обернув проти країни, яка її дала.

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Сіхер давно відомий як активіст пропалестинських рухів і фрилансер, що співпрацює з національною газетою. За повідомленнями окремих італійських ЗМІ, спецслужби стежили за ним ще з 2024 року через організацію Rising Dawn, яку підозрюють у поширенні пропаганди ХАМАС.

Вирахували його, за даними медіа, за IP-адресами за сприяння Meta, а остаточно знайшли через телефон дружини, бо свій він вимкнув. Незадовго до 14:30, коли в соцмережах мали оголосити місця зборів, надійшла новина про його встановлення. Без адміна натовп втратив навігацію, і хвиля пішла на спад. 24 жовтня мілaнський марш пройшов уже без погромників.

Тепер Сіхеру, окрім підбурювання до злочинів через соцмережі та "організованого насильства", інкримінують тероризм за статтею 270-bis, що для організаторів передбачає від 7 до 15 років. Дружина під слідством на волі.

Прокурори поки стверджують, що за рухом не стоять держави чи організації, але гіпотезу про зовнішній слід відкидати рано. Людина з контактами в радикальному середовищі, яка за кілька днів збирає сто тисяч підписників і має готові мапи міст, дуже нагадує знайомий почерк, а хаос у країні, що підтримує Україну, вигідний насамперед Москві.

Соцмережі стали не майданчиком для протестів, а їхнім двигуном і пультом керування. Тож цифрова стійкість суспільства сьогодні не менш важлива, аби не бути знищеною ворогом.

Джерело.

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