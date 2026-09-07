Шведский ASC 890 — новые глаза Украины: что дает ВСУ самолет дальней радиолокационной разведки

В небе над Украиной приступил к дежурству самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

Что это означает для Сил обороны? Давайте разберемся.

Дело в том, что наземные радары принципиально ограничены кривизной Земли, и все, что летит низко, для них остается невидимым. Именно на этом и строится российская тактика, когда крылатые ракеты и нереактивные "шахеды" прокладывают маршруты по речным долинам и низинам, появляясь прямо перед самой целью.

Радар, установленный на высоте, работает иначе. Он смотрит не вбок, а сверху вниз и обнаруживает те же самые цели за сотни километров до того, как они успеют приблизиться.

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Для нас этоьпрежде всего время, то есть лишние минуты на подъем истребителя, на развертывание огневых групп и на оповещение городов. А в противовоздушной обороне время и есть тот ресурс, которого всегда не хватает больше всего.

Но его роль не ограничивается лишь обнаружением, поскольку ASC 890 также функционирует в качестве воздушного командного пункта, передавая полную картину обстановки на F-16 и Mirage 2000 в режиме реального времени. Это означает, что наш истребитель может вылетать на задание с выключенным собственным радаром, оставаясь незамеченным для российских средств предупреждения, и при этом получать целевые указания извне и наносить удар первым.

В воздушном бою первым гибнет тот, кто выдает себя излучением, и теперь наши пилоты получили преимущество над пилотами страны-террориста.

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Есть и третий эффект. Когда ты заранее видишь не просто отметку, а понимаешь, что именно летит на тебя, ты гораздо точнее распределяешь средства поражения, сбивая дешевое дешевым и сохраняя дорогие зенитные ракеты для действительно опасных целей. За три года большой войны мы слишком хорошо научились считать каждую такую ракету, поэтому любая экономия здесь идет на пользу всему фронту.

Стоит также упомянуть об ограничениях, ведь без этого картина будет неполной. Таких самолетов у нас всего два, а значит, о круглосуточном покрытии неба речи не идет. Да и сам самолет большой, медленный и слишком заметный. А у россиян есть ракеты большой дальности, созданные именно для охоты на подобные цели.

По этой причине ему придется действовать из глубокого тыла, что ограничивает обзор за линией соприкосновения.

И все же даже в таком режиме он добавляет нам не одну новую единицу техники, а повышает эффективность всего того, что уже находится на вооружении, от истребителей до наземных комплексов.

Благодарим Швецию, ведь это именно тот вид помощи, который меняет не количество, а качество нашей обороны.

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