Основа воздушного боя: над Украиной приступил к боевому дежурству шведский самолет ДРЛО

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, который наша страна получила от Швеции, уже выполняет боевые вылеты. Дежурство в небе над Украиной продолжается с марта 2026 года.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890, который Стокгольм решил передать Украине в 2024 году, является важной составляющей развития авиационных возможностей. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Украины о помощи воздушным силам со стороны Коалиции способностей.

О передаче самолета ASC 890 было объявлено в мае 2024 года, подтверждено в августе 2025 года, а в марте 2026 года над Украиной уже были зафиксированы первые боевые вылеты.

Важно

Швеция предоставит Украине самолеты ДРЛО ACS 890: как это связано с модернизацией F-16

В оборонном ведомстве отметили, что данный самолет способен обнаруживать воздушные цели на значительном расстоянии, координировать действия боевой авиации и повышать эффективность применения истребителей.

Відео дня

"В сочетании с F-16, Mirage 2000 и Gripen он составляет основу современной сетево-центрической системы ведения воздушного боя в соответствии со стандартами НАТО", — подчеркнули в Минобороны Украины.

Фото: МО Украины

В настоящее время в Коалицию возможностей воздушных сил (Air Force Capability Coalition), созданную в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), входят 14 государств-партнеров: Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Франция, Чехия и Швеция.

Самолет ASC890

Самолеты ASC890 Фото: из открытых источников

Saab 340 AWACS (или ASC890) — самолет дальнего радиолокационного наблюдения, оснащенный стационарным радаром, который охватывает пространство на 120 градусов с каждой стороны. Самолет способен летать на высоте 6–7 км и обнаруживать цели (самолеты, корабли, ракеты) на расстоянии 300–400 км. Физические размеры — длина 20 м, размах крыльев 21 м, время нахождения в воздухе — до 5 часов. Его ориентировочная стоимость составляет до $30 млн.

Напомним, что Украина и Швеция договорились о новом этапе сотрудничества в сфере военной авиации. Киев получит дополнительное усиление для Воздушных сил — речь идет о закупке 16 истребителей Gripen E и передаче первой партии самолетов Gripen C/D уже в начале 2027 года.

Также Фокус сообщал, как председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям заявил, что украинский истребитель F-16 в воздушном бою впервые сбил российский самолет.