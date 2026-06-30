Украина получит истребители Gripen: Зеленский рассказал, когда Швеция передаст первые самолеты

Украина и Швеция договорились о новом этапе сотрудничества в сфере военной авиации. Киев получит дополнительное усиление для Воздушных сил — речь идет о закупке 16 истребителей Gripen E и передаче первой партии самолетов Gripen C/D уже в начале 2027 года.

30 июня Владимир Зеленский сообщилна своей странице в Telegram, что Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E. Президент отметил, что эта договоренность является важным шагом для развития украинской боевой авиации и укрепления обороноспособности государства.

Помимо самих самолетов, соглашение предусматривает получение Украиной необходимого комплекта оборудования, технической помощи и поддержки со стороны шведской стороны.

В то же время Зеленский сообщил о выполнении ранее достигнутых договоренностей со Швецией. По его словам, первые 16 истребителей Gripen C/D должны поступить на вооружение украинских Воздушных сил уже в начале 2027 года.

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В частности, в ходе встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном стороны также обсудили дальнейшие направления оборонного партнерства. Среди тем переговоров были реализация договоренностей в области авиации, подготовка совместного проекта Drone Deal, сотрудничество в сфере беспилотных систем и укрепление потенциала Украины в сфере противодействия баллистическим угрозам.

"Мы подробно обсудили реализацию этих мер, а также более широкое двустороннее сотрудничество, в частности подготовку Drone Deal и работу над противоракетной обороной", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Швецию за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны России против Украины.

"Благодарю Швецию — весь народ и правительство — за плодотворное партнерство и постоянную помощь с самого начала российского вторжения. Вместе мы работаем ради безопасности Украины и всей Европы", — сказал чиновник.

Напомним, что ранее уже сообщалось, что Украина договорилась со Швецией о закупке до 20 истребителей Gripen E/F, а также получит ещё 16 самолётов Gripen C/D в рамках военной помощи. Первые истребители могут поступить уже в ближайшие месяцы, а украинские пилоты уже приступили к обучению для работы с этой авиатехникой.

Кроме того, "Фокус" писал , что шведские истребители Gripen, о закупке которых договорилась Украина, состоят из компонентов, произведенных в разных странах, и это может повлиять на их экспортный потенциал. Аналитики отмечают, что в производстве самолетов задействованы около 10 государств, а зависимость от иностранных деталей может создавать дополнительные трудности при поставках.