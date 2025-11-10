Gripen E/F для Украины: почему истребители Швеции не хотят покупать страны Запада, — аналитики

Шведские истребители Gripen, о покупке которых договорилась Украина, имеют проблемы с экспортом, поскольку он состоит из зарубежных компонентов как пазл, рассказали аналитики. К производству компонентов привлечено 10 стран, и есть лишь частичная локализация в Швеции.

Страны, которые сегодня способны производить современные военные истребители, имеют собственную локализацию большинства компонентов, рассказали на портале "Милитарный". По мнению аналитиков, Швеция в перечне этих стран является "белой вороной", поскольку компания-производитель преимущественно складывает иностранные компоненты и на самом деле нет независимого продукта.

"Милитарный" проанализировал особенности производства шведских самолетов Gripen E/F, которые надеется получить Украина до, ориентировочно, 2033 года. Выяснилось, что кроме Швеции, компоненты изготавливают еще девять стран, от поставок из которых зависит получение готового продукта.

"Экспортный потенциал этого истребителя довольно сомнителен, поскольку большинство государств стремится получить независимый продукт, который не будет зависеть от десятка разных стран", — говорится в статье.

Gripen для Украины — основные компноненты западных истребителей Фото: SAAB

Gripen для Украины — детали

На портале перечислили основные компоненты Gripen и страны и компании, которые их производят.

США — двигатель F404/F414 (General Electric), фонарь кабины (PPG Aerospace Transparent Composites), актуаторы рулей и механизации крыла (Moog Inc.), гидросистема и система наддува (Parker Hannifin), электрогенератор переменного тока (Hamilton Sundstrand), а также стандарт сетевого обмена данными Link 16. Франция — вспомогательный силовой агрегат Microturbo TGA-15 (Safran), топливные баки (Ligne Group), система торможения колес (Messier-Bugatti), многослойное лобовое стекло (Saint-Gobain Sully). Великобритания — двигатель F414/RM16 (GKN Aerospace), радар Raven ES-05 (Leonardo UK), стойки шасси (APPH Ltd), система дозаправки в воздухе и многоядерные процессоры (Cobham), нашлемный комплекс (BAE Systems), катапультное кресло Mk.10 (Martin-Baker). Италия — инфракрасная система Skyward-G и система "свой — чужой" (Leonardo). Израиль — система предупреждения PAWS-2 (Elisra/Elbit Systems), программные модули сенсорных интерфейсов пилота (Elbit Systems). Бразилия — дисплей WAD, HUD, система прицеливания Targo II (AEL Sistemas, дочерняя Elbit Systems), конструкции планера (Akaer). Германия — радиостанция SOVERON (Rohde & Schwarz). Швейцария — отдельные элементы шасси (RUAG), система кондиционирования (Liebherr Aerospace), выбросной патрон (BrightCloud).

При этом возможности Швеции — двигатель RM12 (Volvo Aero до 2012), интеграция систем авионики, система РЭБ Arexis, планер/фюзеляж (Saab Aerostructures), фонарь (Saab Barracuda), колеса и компоненты стоек шасси (Cejn AB).

На "Милитарном" объяснили, что, с одной стороны, сторонние компоненты удешевляют производство SAAB, поскольку компания не тратит средства на разработку, а с другой — уменьшает экспортную устойчивость из-за зависимости от западных политиков. Впрочем, Украина, если будет заниматься сборкой Gripen, будет получать комплектующие от Швеции, а "тонкое место" на сегодня — это участие США. Между тем, с элементами, которые поступают из Германии, Британии, Франции, проблем не ожидается.

Отметим, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал меморандум с правительством Швеции о покупке самолетов Gripen. При этом контракта с компанией-производителем SAAB пока нет, но есть вероятность, что самолеты будут собираться на украинской территории.

Напоминаем, эксперты объяснили, какие преимущества имеет шведский истребитель Gripen по сравнению с Rafal и F-16.