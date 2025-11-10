Gripen E/F для України: чому винищувачі Швеції не хочуть купувати країни Заходу, — аналітики

Шведські винищувачі Gripen, про які купівлю яких домовилась Україна, мають проблеми з експортом, оскільки він складається з закордонних компонентів як пазл, розповіли аналітики. До виробництва компонентів залучено 10 країн, і є лише часткова локалізація у Швеції.

Країни, які на сьогодні здатні виготовляти сучасні військові винищувачі, мають власну локалізацію більшості компонентів, розповіли на порталі "Мілітарний". На думку аналітиків, Швеція у переліку цих країн є "білою вороною", оскільки компанія-виробник переважно складає іноземні компоненти й насправді немає незалежного продукту.

"Мілітарний" проаналізував особливості виробництва шведських літаків Gripen E/F, які сподівається отримати Україна до, орієнтовно, 2033 року. З'ясувалось, що крім Швеції, компоненти виготовляють ще дев'ять країн, від постачання з яких залежить отримання готового продукту.

Відео дня

"Експортний потенціал цього винищувача є доволі сумнівним, оскільки більшість держав прагне отримати незалежний продукт, який не буде залежати від десятка різних країн", — ідеться у статті.

Gripen для України - основні компноненти західних винищувачів Фото: SAAB

Gripen для України — деталі

На порталі перелічили основні компоненти Gripen й країни та компанії, які їх виробляють.

США — двигун F404/F414 (General Electric), ліхтар кабіни (PPG Aerospace Transparent Composites), актуатори рулів і механізації крила (Moog Inc.), гідросистема і система наддуву (Parker Hannifin), електрогенератор змінного струму (Hamilton Sundstrand), а також стандарт мережевого обміну даними Link 16. Франція — допоміжний силовий агрегат Microturbo TGA-15 (Safran), паливні баки (Ligne Group), система гальмування коліс (Messier-Bugatti), багатошарове лобове скло (Saint-Gobain Sully). Велика Британія — двигун F414/RM16 (GKN Aerospace), радар Raven ES-05 (Leonardo UK), стійки шасі (APPH Ltd), система дозаправлення у повітрі та багатоядерні процесори (Cobham), нашоломний комплекс (BAE Systems), катапультне крісло Mk.10 (Martin-Baker). Італія — інфрачервона система Skyward-G та система "свій — чужий" (Leonardo). Ізраїль — система попередження PAWS-2 (Elisra/Elbit Systems), програмні модулі сенсорних інтерфейсів пілота (Elbit Systems). Бразилія — дисплей WAD, HUD, система прицілювання Targo II (AEL Sistemas, дочірня Elbit Systems), конструкції планера (Akaer). Німеччина — радіостанція SOVERON (Rohde & Schwarz). Швейцарія — окремі елементи шасі (RUAG), система кондиціонування (Liebherr Aerospace), викидний патрон (BrightCloud).

При цьому спроможності Швеції — двигун RM12 (Volvo Aero до 2012), інтеграція систем авіоніки, система РЕБ Arexis, планер/фюзеляж (Saab Aerostructures), ліхтар (Saab Barracuda), колеса та компоненти стійок шасі (Cejn AB).

На "Мілітарному" пояснили, що, з одного боку, сторонні компоненти здешевлюють виробництво SAAB, оскільки компанія не витрачає кошти на розробку, а з іншого — зменшує експортну стійкість через залежність від західних політиків. Втім, Україна, якщо займатиметься складанням Gripen, отримуватиме комплектуючі від Швеції, а "тонке місце" на сьогодні — це участь США. Тим часом, з елементами, які надходять з Німеччини, Британії, Франції, проблем не очікується.

Зазначимо, у жовтні президент України Володимир Зеленський підписав меморандум з урядом Швеції про купівлю літаків Gripen. При цьому контракту з компанією-виробником SAAB поки немає, але є ймовірність, що літаки складатимуться на українській території.

Нагадуємо, експерти пояснили, які переваги має шведський винищувач Gripen порівняно з Rafal та F-16.