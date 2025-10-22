Україна купить у Швеції 120 літаків Gripen: які деталі угоди (відео)

Швеція та Україна підписали угоду про виробництво винищувачів JAS 39 Gripen E, зранку 22 жовтня заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон. Спершу ішлося про замовлення до 150 літаків, згодом кількість уточнили, і вона дещо нижча, ніж анонсувалось.

Під час пресконференції Крістерссон повідомив, що можлива угода на 100-150 літаків Gripen, написало шведське медіа TV4. Згодом стало відомо, що угода стосується 120 винищувачів. Відповідну угоду підписав президент України Володимир Зеленський та прем'єр Швеції.

Медіа уточнило, що поки ідеться про укладання "декларації про наміри". Очікується майбутнє велике замовлення на виробництво літаків Gripen E на заводах компанії SAAB.

"Це початок довгої подорожі, але вона наближає нас на один крок до великої експортної угоди для Saab та для Швеції з Україною", — сказав Крістенссон.

Тим часом TV4 додало, що Швеція наразі може надати близько 10 літаків Gripen C/D: не уточнюється, чи це вже готові літаки з військових запасів, чи очікуване виробництво SAAB. Тим часом в угоді ідеться про новішу версію — Gripen E.

Літаки Gripen — деталі

JAS 39 Gripen E — це найновіша версія шведського винищувача, розробленого компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту, а також досконаліший радар і електроніку, ніж попередні версії.

