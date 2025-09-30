Україна очікує на шведські JAS 39 Gripen: що відомо про шанси отримати винищувачі

В Україні заговорили про перспективи поставок Швецією багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen. Приводом стало інтерв'ю службі BBC заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, де він побічно підтвердив наявність переговорів щодо передачі літаків цього типу.

Коментуючи заяви генерала Гаврилюка, аналітики Defense Express спробували розібратися в питанні, які шанси отримати шведські винищувачі та які існують нюанси в цій історії.

За словами Гаврилюка, Україна очікує додаткових поставок винищувачів F-16, французьких Mirage, а також шведських Gripen. На уточнювальне запитання щодо конкретних моделей і термінів передачі генерал лише зазначив, що номенклатуру літаків було названо правильно, а озвучувати інші деталі відмовився.

Таким чином, прямо питання про Gripen залишилося без конкретики, однак факт згадки свідчить про те, що ймовірність поставок розглядається на офіційному рівні.

Аналітики нагадали, що раніше шведські представники не відкидали варіанту передачі Gripen Україні. Обговорювалися два можливих шляхи: тимчасове надання літаків старших модифікацій для військового застосування і варіант "післявоєнного" замовлення новітніх версій. У Стокгольмі неодноразово підкреслювали, що наявність старих бортів може створити вікно можливостей для такого сценарію.

"Якщо про це сказав заступник міністра оборони, то можна припустити, що є якесь готове рішення, або напрацювання, які збираються ухвалити, але це може і значить, що рішення "не виключено", — наголосили в Defense Express.

Коротко про JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen — це шведський багатоцільовий винищувач покоління 4+, розроблений для виконання завдань завоювання переваги в повітрі, нанесення ударів по наземних і морських цілях, а також ведення розвідки.

Винищувач JAS 39 Gripen

Літак має такі технічні характеристики:

Довжина: 14,1 м

Розмах крила: 8,6 м

Максимальна злітна маса: 16 500 кг

Корисне навантаження: до 7200 кг

Бойовий радіус: 1500 км

Озброєння: 27-мм гармата Mauser BK-27, керовані ракети "повітря-повітря" (AIM-120 AMRAAM), ракети "повітря-земля" і протикорабельні (RBS-15, AGM-65 Maverick), авіабомби, що коригуються (GBU-12, GBU-49)

Раніше військові аналітики зазначали, що JAS 39 Gripen вигідно відрізняються від своїх конкурентів відносною простотою в освоєнні, меншою вартістю експлуатації та можливістю локалізації виробництва. Крім того, літак добре зарекомендував себе як відносно недорога і надійна машина, що підходить для держав, які не можуть дозволити собі закупівлю F-35.