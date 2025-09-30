Украина ожидает шведские JAS 39 Gripen: что известно о шансах получить истребители

В Украине заговорили о перспективах поставок Швецией многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen. Поводом стало интервью службе BBC замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, где он косвенно подтвердил наличие переговоров о передаче самолетов этого типа.

Комментируя заявления генерала Гаврилюка аналитики Defense Express попытались разобраться в вопросе, каковы шансы получить шведские истребители и какие существуют нюансы в этой истории.

По словам Гаврилюка, Украина ожидает дополнительных поставок истребителей F-16, французских Mirage, а также шведских Gripen. На уточняющий вопрос о конкретных моделях и сроках передачи генерал лишь отметил, что номенклатура самолетов была названа правильно, а озвучивать другие детали отказался.

Таким образом, прямо вопрос о Gripen остался без конкретики, однако факт упоминания говорит о том, что вероятность поставок рассматривается на официальном уровне.

Аналитики напомнили, что ранее шведские представители не исключали варианта передачи Gripen Украине. Обсуждались два возможных пути: временное предоставление самолетов старших модификаций для военного применения и вариант «послевоенного» заказа новейших версий. В Стокгольме неоднократно подчеркивали, что наличие старых бортов может создать окно возможностей для такого сценария.

“Если об этом сказал заместитель министра обороны, то можно предположить, что есть какое-то готовое решение, или наработки, которые собираются принять, но это может и значит, что решение "не исключается", — подчеркнули в Defense Express.

Кратко о JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen — это шведский многоцелевой истребитель поколения 4+, разработанный для выполнения задач завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным и морским целям, а также ведения разведки.

Истребитель JAS 39 Gripen

Самолет обладает следующими техническими характеристиками:

Длина: 14,1 м

Размах крыла: 8,6 м

Максимальная взлетная масса: 16 500 кг

Полезная нагрузка: до 7200 кг

Боевой радиус: 1500 км

Вооружение: 27-мм пушка Mauser BK-27, управляемые ракеты «воздух–воздух» (AIM-120 AMRAAM), ракеты «воздух–земля» и противокорабельные (RBS-15, AGM-65 Maverick), корректируемые авиабомбы (GBU-12, GBU-49)

Ранее военные аналитики отмечали, что JAS 39 Gripen выгодно отличаются от своих конкурентов относительной простотой в освоении, меньшей стоимостью эксплуатации и возможностью локализации производства. Кроме того, самолет хорошо зарекомендовал себя как относительно недорогая и надежная машина, подходящая для государств, которые не могут позволить себе закупку F-35.