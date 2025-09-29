Украина впервые получит многоцелевые истребители Gripen: что о них известно

Украина ожидает дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen. Последние будут поставлены впервые.

Авиация станет частью "многоэшелонных" линий обороны против российских "Шахедов" и других воздушных средств поражения, заявил в интервью ВВС заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

На уточняющий вопрос журналистов, когда и какое количество самолетов предположительно рассчитывает получить Украина, военный ответил:

"Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".

Генерал отказался детализировать, что, когда и где именно появится.

Гаврилюк предупреждает, что Россия и дальше будет усиливать свои авиаудары по Украине, параллельно увеличивая количество средств поражения.

Так, во время последней масштабной атаки по Украине ВС РФ использовали почти 600 дронов и 50 ракет разного типа. Более того, наиболее популярные у России "Шахеды" становится сбивать все сложнее.

"В 2023 году, когда их только начинали применять, они имели четырехканальные антенны и были относительно уязвимы к РЭБ. Сейчас же на дроны устанавливают 16-канальные системы, умеющие изменять частоты получаемых сигналов и проходить через зоны подавления. В сочетании с тактикой массированных ударов такие дроны дают больший эффект, чем раньше", – подчеркивает Гаврилюк.

Именно поэтому и нужны "многоэшелонные" линии обороны. В системы защиты входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления, а также авиация.

Кроме того, Украине остро нужны зенитно-ракетные комплексы. Киев обратился к партнерам с просьбой по меньшей мере о десяти системах средней дальности Patriot, способных сбивать российские баллистические ракеты, в частности гиперзвуковые аэробаллистические "Кинжалы".

"Усиление противовоздушной обороны Украины — это инвестиция в безопасность всей Европы", – подчеркнул генерал Гаврилюк.

Истребители Gripen: чем они известны

Истребитель Saab JAS 39 Gripen — это многоцелевой сверхзвуковой самолет с крылом "утка" и смешанной компоновкой, отличающийся высокой маневренностью и относительно небольшой боевой нагрузкой.

Для взлета ему достаточно 400 метров, а для посадки – 500 метров. Поэтому в качестве взлетно-посадочной полосы вполне подойдет даже автомобильная дорога шириной 16 метров.

Он способен выявлять воздушные цели на расстоянии до 120 км, а движимые наземные – до 70 км. Gripen может одновременно засечь до 10 целей и атаковать четыре из них.

Общие характеристики JAC 39 Gripen:

экипаж: 1 (версия E) / 2 (версия F) человека;

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 8 точек подвески и может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также управляемые бомбы, в том числе высокоточные. К ему подходят AIM-120 AMRAAM, ракеты от MBDA, высокоточные бомбы GBU-12, крылатые и противокорабельные ракеты;

боевой радиус – 1500 км.

оснащен 27-мм авиационной пушкой Mauser BK-27, способной делать 1700 выстрелов в минуту.

Истребители Gripen – в чем их особенность

Gripen – дешевле и меньше F-16. Однако и производится их гораздо меньше. К 2024 году произведено около 300 таких машин против более чем 4500 F-16. Это означает, что при необходимости оперативной замены потерь или поставок комплектующих Украина может столкнуться с дефицитом.

Напомним, украинские эксперты периодически поднимают вопрос о возможности усиления украинской авиации шведскими истребителями JAS 39 Gripen, производимыми компанией SAAB. В пользу такого решения приводят аргументы, что Украина уже имеет опыт эксплуатации техники Saab. Например, самолет ДРЛО ASC-890.

В начале сентября министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил, что страна готова рассмотреть продажу новейших истребителей JAS 39 Gripen E Украине, однако это возможно лишь в рамках долгосрочного соглашения и после завершения войны.

Также сообщалось об интересе со стороны стран Латинской Америки к истребителям JAS-39 Gripen.