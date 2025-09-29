Україна вперше отримає багатоцільові винищувачі Gripen: що про них відомо

Україна очікує на додаткові поставки літаків F-16, а також французьких Mirage і шведських Gripen. Останні будуть поставлені вперше.

Авіація стане частиною "багатоешелонних" ліній оборони проти російських "Шахедів" та інших повітряних засобів ураження, заявив в інтерв'ю ВВС заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На уточнююче запитання журналістів, коли і яку кількість літаків імовірно розраховує отримати Україна, військовий відповів:

"Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти".

Генерал відмовився деталізувати, що, коли і де саме з'явиться.

Гаврилюк попереджає, що Росія і далі посилюватиме свої авіаудари по Україні, паралельно збільшуючи кількість засобів ураження.

Так, під час останньої масштабної атаки по Україні ЗС РФ використовували майже 600 дронів і 50 ракет різного типу. Ба більше, найбільш популярні в Росії "Шахеди" стає збивати дедалі складніше.

"У 2023 році, коли їх тільки починали застосовувати, вони мали чотириканальні антени і були відносно вразливі до РЕБ. Нині ж на дрони встановлюють 16-канальні системи, які вміють змінювати частоти отримуваних сигналів і проходити через зони придушення. У поєднанні з тактикою масованих ударів такі дрони дають більший ефект, ніж раніше", — підкреслює Гаврилюк.

Саме тому й потрібні "багатоешелонні" лінії оборони. До систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація.

Крім того, Україні гостро потрібні зенітно-ракетні комплекси. Київ звернувся до партнерів із проханням щонайменше про десять систем середньої дальності Patriot, здатних збивати російські балістичні ракети, зокрема гіперзвукові аеробалістичні "Кинджали".

"Посилення протиповітряної оборони України — це інвестиція в безпеку всієї Європи", — підкреслив генерал Гаврилюк.

Винищувачі Gripen: чим вони відомі

Винищувач Saab JAS 39 Gripen — це багатоцільовий надзвуковий літак із крилом "качка" і змішаним компонуванням, що вирізняється високою маневреністю і відносно невеликим бойовим навантаженням.

Для зльоту йому достатньо 400 метрів, а для посадки — 500 метрів. Тому як злітно-посадкова смуга цілком підійде навіть автомобільна дорога шириною 16 метрів.

Він здатний виявляти повітряні цілі на відстані до 120 км, а рухомі наземні — до 70 км. Gripen може одночасно засікти до 10 цілей і атакувати чотири з них.

Загальні характеристики JAC 39 Gripen:

екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини;

розмах крил — 8,6 м;

максимальна злітна вага — 16,5 т;

корисне навантаження — до 7,2 т;

двигун — 10 тис. кгс на форсажі;

має 8 точок підвіски і може нести ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", а також керовані бомби, зокрема високоточні. До нього підходять AIM-120 AMRAAM, ракети від MBDA, високоточні бомби GBU-12, крилаті та протикорабельні ракети;

бойовий радіус — 1500 км.

оснащений 27-мм авіаційною гарматою Mauser BK-27, здатною робити 1700 пострілів за хвилину.

Винищувачі Gripen — у чому їхня особливість

Gripen — дешевший і менший за F-16. Однак і виробляється їх набагато менше. До 2024 року вироблено близько 300 таких машин проти більш ніж 4500 F-16. Це означає, що за необхідності оперативної заміни втрат або поставок комплектуючих Україна може зіткнутися з дефіцитом.

Нагадаємо, українські експерти періодично порушують питання про можливість посилення української авіації шведськими винищувачами JAS 39 Gripen, виробленими компанією SAAB. На користь такого рішення наводять аргументи, що Україна вже має досвід експлуатації техніки Saab. Наприклад, літак ДРЛО ASC-890.

На початку вересня міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що країна готова розглянути продаж новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E Україні, однак це можливо лише в рамках довгострокової угоди і після завершення війни.

Також повідомлялося про інтерес з боку країн Латинської Америки до винищувачів JAS-39 Gripen.