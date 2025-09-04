Нові Gripen E для України будуть тільки після війни: чи поставлять шведи старі винищувачі

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що країна готова розглянути продаж новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E Україні, однак це можливо лише в рамках довгострокової угоди і після завершення війни.

Швеція відкрита до діалогу про майбутні продажі Україні своїх винищувачів, пише Breaking Defense, наводячи слова Йонсона.

Однак міністр дав зрозуміти, що потенційне придбання залежить від закінчення війни в Україні, до того ж будь-яка угода "має бути довгостроковим проєктом".

За словами чиновника, шведська сторона готова і до швидших рішень — зокрема, до передачі літаків попередніх модифікацій Gripen C/D. Цей варіант обговорюється вже не перший місяць і, за оцінкою експертів, має реалістичніший вигляд з огляду на обмежені темпи виробництва нових Gripen E і великий портфель замовлень.

Своєю чергою виробник винищувачів компанія Saab, також підтримує ідею передачі Україні своїх літаків. Однак керівництво компанії наголошують, що угода про постачання більш ранньої версії має виключно політичний контекст.

У Стокгольмі також зазначають, що Gripen E може стати основою для створення уніфікованого парку українських ВПС. Така позиція ґрунтується на тому, що Швеція вже має досвід інтеграції цих літаків у збройні сили країн-партнерів — Чехії, Угорщини, Бразилії та Таїланду.

Водночас експерти попереджають: остаточний склад українського авіапарку поки що не визначено. А в післявоєнний період за право постачання конкуруватимуть й інші держави, включно з Францією з Dassault Rafale.

"Поки що передача Gripen залишається "підвішеною в повітрі". Однак якщо раніше це було поставлено на паузу для кращого засвоєння F-16, то з початком постачання Mirage 2000 може відкритися вікно і для машини від Saab", — підсумували аналітики.

Gripen для ЗСУ — деталі

Нагадаємо, українські експерти періодично порушують питання про можливість посилення української авіації шведськими винищувачами JAS 39 Gripen, виробленими компанією SAAB. На користь такого рішення наводять аргументи, що Україна вже має досвід експлуатації техніки Saab. Наприклад, літак ДРЛВ ASC-890. Однак технологічно Gripen поступаються сучасним бойовим машинам.

