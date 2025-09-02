Бойове хрещення JAS 39 Gripen: як шведські винищувачі можуть проявити себе в Україні (фото)
Українські Повітряні сили продовжують виконувати широкий спектр бойових завдань — від знищення ворожих ракет і безпілотників до завдавання ударів високоточним озброєнням і ведення маневреного повітряного бою. На цьому тлі в експертному середовищі періодично порушується питання про можливість посилення української авіації шведськими винищувачами JAS 39 Gripen, виробленими компанією SAAB.
JAS 39 Gripen — один із небагатьох винищувачів четвертого покоління, розроблених і вироблених у Європі. Чи можуть шведські Gripen посилити українські Повітряні сили? Експерти з міжнародної аналітичної спільноти Resurgam у своєму матеріалі навели низку аргументів як на користь такого рішення, так і проти нього.
Gripen для України — аргументи на користь шведського винищувача
Gripen належать до винищувачів четвертого покоління і вигідно відрізняються від своїх конкурентів відносною простотою в освоєнні, меншою вартістю експлуатації та можливістю локалізації виробництва. Компанія Saab відома готовністю ділитися технологіями та розглядати кооперацію з національними авіапромами, що може дати Україні додаткову незалежність у забезпеченні бойовою авіацією.
Крім того, Україна вже має досвід експлуатації техніки Saab — на озброєнні Повітряних сил можуть перебувати два літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC-890. Це створює базу для можливого розширення співпраці.
Аргументи проти
Водночас існує низка факторів, які ставлять під сумнів перспективи масштабного переходу України на Gripen.
По-перше, після війни перед країною неминуче постане завдання уніфікації авіапарку. Найбільша кількість в Україні — американських F-16, які, ймовірно, стануть базовою платформою для оновлення флоту.
По-друге, технологічно Gripen поступаються новітнім F-35. В умовах, коли Росія має значну перевагу в ресурсах, Україна повинна компенсувати цей дисбаланс якістю, що робить орієнтацію на найсучасніші платформи логічною.
Ще один фактор, на думку аналітиків, — обмежені масштаби виробництва та експлуатації Gripen. До 2024 року вироблено близько 300 таких машин проти більш ніж 4500 F-16. Це означає, що за необхідності оперативної заміни втрат або постачання комплектуючих Україна може зіткнутися з дефіцитом.
Репутація Gripen
Швеція успішно просуває JAS 39 Gripen на ринку країн з обмеженими військовими бюджетами. Винищувач добре зарекомендував себе як відносно недорога і надійна машина, що підходить для держав, які не можуть дозволити собі закупівлю F-35. Наприклад, сьогодні літак стоїть на озброєнні Швеції, Бразилії, Чехії, Угорщини та Таїланду. Колумбія і Перу також висловили інтерес до його придбання.
Попри те що Gripen експлуатується з середини 1990-х років, бойове хрещення літак отримав лише в липні 2025 року — під час короткострокового збройного конфлікту між Таїландом і Камбоджею. Використання Gripen у зв'язці з системами Erieye AWACS дало змогу тайським ВПС ефективно завдавати ударів, уникаючи водночас втрат від протиповітряної оборони противника.
Після успішного застосування уряд Таїланду схвалив закупівлю додаткових винищувачів Gripen E/F, що підтверджує довіру до машини.
Однак вийти на ринок великих гравців Saab заважає технологічне відставання літака. Для України найімовірнішим сценарієм бачиться обмежене використання Gripen, можливо — у рамках спільних проєктів з авіапромом. Також не можна виключати закупівлю невеликої кількості літаків в умовах війни, якщо виникне гостра потреба.
Насамкінець було зазначено, що ще 2023 року Швеція дозволила навчати українських пілотів на Gripen, однак наразі західні партнери роблять ставку на постачання й освоєння F-16. Проте дискусії про перспективи Saab Gripen для України тривають. Поєднання доступності, технологічної гнучкості та політичної підтримки Швеції робить ці літаки реальним варіантом посилення повітряних сил — хай і не в якості основної платформи.
