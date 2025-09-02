Бойове хрещення JAS 39 Gripen: як шведські винищувачі можуть проявити себе в Україні (фото)

Українські Повітряні сили продовжують виконувати широкий спектр бойових завдань — від знищення ворожих ракет і безпілотників до завдавання ударів високоточним озброєнням і ведення маневреного повітряного бою. На цьому тлі в експертному середовищі періодично порушується питання про можливість посилення української авіації шведськими винищувачами JAS 39 Gripen, виробленими компанією SAAB.

Related video

JAS 39 Gripen — один із небагатьох винищувачів четвертого покоління, розроблених і вироблених у Європі. Чи можуть шведські Gripen посилити українські Повітряні сили? Експерти з міжнародної аналітичної спільноти Resurgam у своєму матеріалі навели низку аргументів як на користь такого рішення, так і проти нього.

Gripen для України — аргументи на користь шведського винищувача

Gripen належать до винищувачів четвертого покоління і вигідно відрізняються від своїх конкурентів відносною простотою в освоєнні, меншою вартістю експлуатації та можливістю локалізації виробництва. Компанія Saab відома готовністю ділитися технологіями та розглядати кооперацію з національними авіапромами, що може дати Україні додаткову незалежність у забезпеченні бойовою авіацією.

Крім того, Україна вже має досвід експлуатації техніки Saab — на озброєнні Повітряних сил можуть перебувати два літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC-890. Це створює базу для можливого розширення співпраці.

Винищувач JAS 39 Gripen ВПС Чехії Фото: wiki

Аргументи проти

Водночас існує низка факторів, які ставлять під сумнів перспективи масштабного переходу України на Gripen.

По-перше, після війни перед країною неминуче постане завдання уніфікації авіапарку. Найбільша кількість в Україні — американських F-16, які, ймовірно, стануть базовою платформою для оновлення флоту.

По-друге, технологічно Gripen поступаються новітнім F-35. В умовах, коли Росія має значну перевагу в ресурсах, Україна повинна компенсувати цей дисбаланс якістю, що робить орієнтацію на найсучасніші платформи логічною.

Ще один фактор, на думку аналітиків, — обмежені масштаби виробництва та експлуатації Gripen. До 2024 року вироблено близько 300 таких машин проти більш ніж 4500 F-16. Це означає, що за необхідності оперативної заміни втрат або постачання комплектуючих Україна може зіткнутися з дефіцитом.

Репутація Gripen

Швеція успішно просуває JAS 39 Gripen на ринку країн з обмеженими військовими бюджетами. Винищувач добре зарекомендував себе як відносно недорога і надійна машина, що підходить для держав, які не можуть дозволити собі закупівлю F-35. Наприклад, сьогодні літак стоїть на озброєнні Швеції, Бразилії, Чехії, Угорщини та Таїланду. Колумбія і Перу також висловили інтерес до його придбання.

Попри те що Gripen експлуатується з середини 1990-х років, бойове хрещення літак отримав лише в липні 2025 року — під час короткострокового збройного конфлікту між Таїландом і Камбоджею. Використання Gripen у зв'язці з системами Erieye AWACS дало змогу тайським ВПС ефективно завдавати ударів, уникаючи водночас втрат від протиповітряної оборони противника.

Винищувач JAS 39 Повітряних сил Таїланду

Після успішного застосування уряд Таїланду схвалив закупівлю додаткових винищувачів Gripen E/F, що підтверджує довіру до машини.

Однак вийти на ринок великих гравців Saab заважає технологічне відставання літака. Для України найімовірнішим сценарієм бачиться обмежене використання Gripen, можливо — у рамках спільних проєктів з авіапромом. Також не можна виключати закупівлю невеликої кількості літаків в умовах війни, якщо виникне гостра потреба.

Насамкінець було зазначено, що ще 2023 року Швеція дозволила навчати українських пілотів на Gripen, однак наразі західні партнери роблять ставку на постачання й освоєння F-16. Проте дискусії про перспективи Saab Gripen для України тривають. Поєднання доступності, технологічної гнучкості та політичної підтримки Швеції робить ці літаки реальним варіантом посилення повітряних сил — хай і не в якості основної платформи.

Раніше Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про інтерес з боку країн Латинської Америки до шведських винищувачів JAS-39 Gripen.