JAS 39 Gripen — один із найкращих винищувачів на планеті

Винищувач створений у 80-х роках минулого століття, але все ще становить інтерес для повітряних сил різних країн. Зокрема літаком серйозно зацікавилися в Південній Америці, ймовірно, через невибагливість машини в технічному обслуговуванні.

Шведський винищувач Saab JAS-39 Gripen продовжує розширювати свою присутність у Південній Америці: Бразилія збільшила своє початкове замовлення на 25%, а Колумбії Saab пропонує цей винищувач для заміни застарілого парку Kfir.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про інтерес з боку країн Латинської Америки до шведських винищувачів JAS-39 Gripen.

Угода з Колумбією, що оцінюється в 3,2 мільярда доларів, ще більше посилить роль Gripen у регіоні. Перу також розглядає Gripen для модернізації свого авіапарку, до якого входять літаки Dassault Mirage 2000 і МіГ-29.

Відомий своєю універсальністю, невибагливістю в обслуговуванні та здатністю діяти в умовах жорсткої експлуатації, Gripen позиціонується як економічно ефективне рішення для потреб оборони Південної Америки.

Надзвуковий багатоцільовий винищувач здатний вести повітряний бій і операції "повітря-земля"

Більше JAS-39 Gripen для Південної Америки

Шведський літак JAS-39 Gripen компанії Saab було розроблено для експлуатації в умовах Північної Європи, але він знайшов застосування і в країнах, де сніг випадає рідко (якщо взагалі випадає). З 2016 року цей літак експлуатується Королівськими ВПС Таїланду, а на початку цього року Бангкок оголосив про намір розширити свій флот, замовивши понад дюжину моделей Gripen E/F для заміни застарілих F-16 Fighting Falcons. Крім того, Бразилія, яка взяла JAS-39 на озброєння у 2014 році і отримала перший із запланованих 36 літаків у 2019 році, оголосила про розширення контракту на 25%.

У рамках цієї угоди Saab відкрила завод у південноамериканській країні для забезпечення виробництва літаків.

Бразилія стане не єдиною південноамериканською країною, яка експлуатуватиме Gripen: цього місяця представники Saab запропонували багатоцільовий винищувач Колумбії. Богота шукає заміну своїм застарілим літакам Kfir ізраїльського виробництва. Обслуговування застарілих винищувачів стало важким тягарем для оборонного бюджету Колумбії, тож було ухвалено рішення про пошук нової платформи.

Умови угоди ще уточнюють, але її оцінюють у 35 мільярдів шведських крон (SEK) або 3,2 мільярда доларів.

"Я вважаю, що у нас хороша пропозиція, але, зрозуміло, без конкуренції не обійтися", — заявив генеральний директор Saab Мікаель Йоганссон в інтерв'ю агентству Reuters на початку цього місяця.

JAS 39 Gripen ВПС Швеції Фото: Pinterest

Перуанцям теж потрібні літаки

Компанія Saab і її партнер Embraer із Сан-Паулу вже готуються до виробництва Gripen для інших ринків Латинської Америки: крім Колумбії, до винищувачів придивляється Перу.

"Має сенс працювати з цього центру в Бразилії, якщо у нас є можливість переконати Колумбію і Перу вибрати Gripen, — додав Йоганссон. — Але Перу — теж дуже цікавий ринок, оскільки вони публічно заявили, що вже сформували бюджет для початку цієї закупівлі. Тож, звісно, ми беремо участь у цьому конкурсі".

Наразі ВПС Перу експлуатують близько дюжини винищувачів французького виробництва Dassault Mirage 2000, а також російські винищувачі Сухой Су-25 (натовське позначення Frogfoot) і Мікоян МіГ-29 (натовське позначення Fulcrum). Країна планує модернізувати й розширити свій парк літаків, і JAS-39 Gripen розглядають як економічно ефективний літак, що підходить для регіону.

JAS 39 Gripen ВПС Чехії Фото: wiki

Надзвуковий багатоцільовий винищувач здатний вести повітряний бій та операції "повітря-земля", а також діяти із важкодоступних об'єктів, включно з віддаленими дорогами, перетвореними на тимчасові злітно-посадкові смуги. Він також несе різні сучасні боєприпаси.

Крім того, Gripen оснащений посиленим шасі, яке розташовує планер високо над землею, щоб запобігти засмоктуванню сміття в повітрозабірник реактивного двигуна. JAS 39 також був розроблений з урахуванням низьких вимог до технічного обслуговування.

"Якщо авіабази, аеропорти або допоміжні посадкові смуги пошкоджені або з інших причин недоступні, винищувачі JAS 39 Gripen можуть сідати на дороги, спеціально спроєктовані для посадки винищувачів. Опинившись на землі, "Гріпени" використовують мобільний передовий пункт озброєння і дозаправлення (FARP), заправляючись за лічені хвилини, після чого знову злітають", — йдеться у звіті DVIDS.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору на електронну пошту: [email protected].