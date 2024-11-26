JAS 39 Gripen — один из лучших истребителей на планете

Истребитель создан в 80-х годах прошлого века, но все еще представляет интерес для воздушных сил разных стран. В частности, самолетом серьезно заинтересовались в Южной Америке, вероятно, из-за неприхотливости машины в техническом обслуживании.

Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen продолжает расширять свое присутствие в Южной Америке: Бразилия увеличила свой изначальный заказ на 25%, а Колумбии Saab предлагает этот истребитель для замены устаревшего парка Kfir.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об интересе со стороны стран Латинской Америки к шведским истребителям JAS-39 Gripen.

Сделка с Колумбией, оцениваемая в 3,2 миллиарда долларов, еще больше усилит роль Gripen в регионе. Перу также рассматривает Gripen для модернизации своего авиапарка, в который входят самолеты Dassault Mirage 2000 и МиГ-29.

Известный своей универсальностью, неприхотливостью в обслуживании и способностью действовать в условиях жесткой эксплуатации, Gripen позиционируется как экономически эффективное решение для нужд обороны Южной Америки.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель способен вести воздушный бой и операции "воздух-земля"

Больше JAS-39 Gripen для Южной Америки

Шведский самолет JAS-39 Gripen компании Saab был разработан для эксплуатации в условиях Северной Европы, но он нашел применение и в странах, где снег выпадает редко (если вообще выпадает). С 2016 года этот самолет эксплуатируется Королевскими ВВС Таиланда, а в начале этого года Бангкок объявил о намерении расширить свой флот, заказав более дюжины моделей Gripen E/F для замены устаревших F-16 Fighting Falcons. Кроме того, Бразилия, принявшая JAS-39 на вооружение в 2014 году и получившая первый из запланированных 36 самолетов в 2019 году, объявила о расширении контракта на 25%.

В рамках этой сделки Saab открыла завод в южноамериканской стране для обеспечения производства самолетов.

Бразилия станет не единственной южноамериканской страной, которая будет эксплуатировать Gripen: в этом месяце представители Saab предложили многоцелевой истребитель Колумбии. Богота ищет замену своим устаревшим самолетам Kfir израильского производства. Обслуживание устаревших истребителей стало тяжелым бременем для оборонного бюджета Колумбии, вот и было принято решение о поиске более новой платформы.

Условия сделки еще уточняются, но она оценивается в 35 миллиардов шведских крон (SEK) или 3,2 миллиарда долларов.

"Я думаю, что у нас хорошее предложение, но, разумеется, без конкуренции не обойтись", — заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон в интервью агентству Reuters в начале этого месяца.

JAS 39 Gripen ВВС Швеции Фото: Pinterest

Перуанцам тоже нужны самолеты

Компания Saab и ее партнер Embraer из Сан-Паулу уже готовятся к производству Gripen для других рынков Латинской Америки: помимо Колумбии, к истребителям присматривается Перу.

"Имеет смысл работать из этого центра в Бразилии, если у нас есть возможность убедить Колумбию и Перу выбрать Gripen, – добавил Йоханссон. – Но Перу – тоже очень интересный рынок, поскольку они публично заявили, что уже сформировали бюджет для начала этой закупки. Так что, конечно, мы участвуем в этом конкурсе".

В настоящее время ВВС Перу эксплуатируют около дюжины истребителей французского производства Dassault Mirage 2000, а также российские истребители Сухой Су-25 (натовское обозначение Frogfoot) и Микоян МиГ-29 (натовское обозначение Fulcrum). Страна планирует модернизировать и расширить свой парк самолетов, и JAS-39 Gripen рассматривается как экономически эффективный самолет, подходящий для региона.

JAS 39 Gripen ВВС Чехии Фото: wiki

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель способен вести воздушный бой и операции "воздух-земля", а также действовать с труднодоступных объектов, включая отдаленные дороги, превращенные во временные взлетно-посадочные полосы. Он также несет различные современные боеприпасы.

Кроме того, Gripen оснащен усиленным шасси, которое располагает планер высоко над землей, чтобы предотвратить засасывание мусора в воздухозаборник реактивного двигателя. JAS 39 также был разработан с учетом низких требований к техническому обслуживанию.

"Если авиабазы, аэропорты или вспомогательные посадочные полосы повреждены или по иным причинам недоступны, истребители JAS 39 Gripen могут садиться на дороги, специально спроектированные для посадки истребителей. Оказавшись на земле, "Грипены" используют мобильный передовой пункт вооружения и дозаправки (FARP), заправляясь за считанные минуты, после чего снова взлетают", — говорится в отчете DVIDS.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].