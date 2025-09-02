Боевое крещение JAS 39 Gripen: как шведские истребители могут проявить себя в Украине (фото)
Украинские Воздушные силы продолжают выполнять широкий спектр боевых задач — от уничтожения вражеских ракет и беспилотников до нанесения ударов высокоточным вооружением и ведения маневренного воздушного боя. На этом фоне в экспертной среде периодически поднимается вопрос о возможности усиления украинской авиации шведскими истребителями JAS 39 Gripen, производимыми компанией SAAB.
JAS 39 Gripen — один из немногих истребителей четвертого поколения, разработанных и производимых в Европе. Могут ли шведские Gripen усилить украинские Воздушные силы? Эксперты из международного аналитического сообщества Resurgam в своем материале привели ряд аргументов как в пользу такого решения, так и против него.
Gripen для Украины — аргументы в пользу шведского истребителя
Gripen относятся к истребителям четвертого поколения и выгодно отличаются от своих конкурентов относительной простотой в освоении, меньшей стоимостью эксплуатации и возможностью локализации производства. Компания Saab известна готовностью делиться технологиями и рассматривать кооперацию с национальными авиапромами, что может дать Украине дополнительную независимость в обеспечении боевой авиацией.
Кроме того, Украина уже имеет опыт эксплуатации техники Saab — на вооружении Воздушных сил могут состоять два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC-890. Это создает базу для возможного расширения сотрудничества.
Аргументы против
В то же время существует ряд факторов, которые ставят под сомнение перспективы масштабного перехода Украины на Gripen.
Во-первых, после войны перед страной неизбежно встанет задача унификации авиапарка. Наибольшее количество в Украине — американских F-16, которые, по всей вероятности, станут базовой платформой для обновления флота.
Во-вторых, технологически Gripen уступают новейшим F-35. В условиях, когда Россия обладает значительным превосходством в ресурсах, Украина должна компенсировать этот дисбаланс качеством, что делает ориентацию на самые современные платформы логичной.
Еще один фактор по мнению аналитиков — ограниченные масштабы производства и эксплуатации Gripen. К 2024 году произведено около 300 таких машин против более чем 4500 F-16. Это означает, что при необходимости оперативной замены потерь или поставок комплектующих Украина может столкнуться с дефицитом.
Репутация Gripen
Швеция успешно продвигает JAS 39 Gripen на рынке стран с ограниченными военными бюджетами. Истребитель хорошо зарекомендовал себя как относительно недорогая и надежная машина, подходящая для государств, которые не могут позволить себе закупку F-35. К примеру, сегодня самолет стоит на вооружении Швеции, Бразилии, Чехии, Венгрии и Таиланда. Колумбия и Перу также выразили интерес к его приобретению.
Несмотря на то что Gripen эксплуатируется с середины 1990-х годов, боевое крещение самолет получил лишь в июле 2025 года — в ходе краткосрочного вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Использование Gripen в связке с системами Erieye AWACS позволило тайским ВВС эффективно наносить удары, избегая при этом потерь от противовоздушной обороны противника.
После успешного применения правительство Таиланда одобрило закупку дополнительных истребителей Gripen E/F, что подтверждает доверие к машине.
Однако выйти на рынок крупных игроков Saab мешает технологическое отставание самолета. Для Украины более вероятным сценарием видится ограниченное использование Gripen, возможно — в рамках совместных проектов с авиапромом. Также нельзя исключать закупку небольшого количества самолетов в условиях войны, если возникнет острая потребность.
В заключение было отмечено, что еще в 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на Gripen, однако на данный момент западные партнеры делают ставку на поставки и освоение F-16. Тем не менее дискуссии о перспективах Saab Gripen для Украины продолжаются. Сочетание доступности, технологической гибкости и политической поддержки Швеции делает эти самолеты реальным вариантом усиления воздушных сил — пусть и не в качестве основной платформы.
Ранее Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об интересе со стороны стран Латинской Америки к шведским истребителям JAS-39 Gripen.