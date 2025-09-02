Боевое крещение JAS 39 Gripen: как шведские истребители могут проявить себя в Украине (фото)

Украинские Воздушные силы продолжают выполнять широкий спектр боевых задач — от уничтожения вражеских ракет и беспилотников до нанесения ударов высокоточным вооружением и ведения маневренного воздушного боя. На этом фоне в экспертной среде периодически поднимается вопрос о возможности усиления украинской авиации шведскими истребителями JAS 39 Gripen, производимыми компанией SAAB.

JAS 39 Gripen — один из немногих истребителей четвертого поколения, разработанных и производимых в Европе. Могут ли шведские Gripen усилить украинские Воздушные силы? Эксперты из международного аналитического сообщества Resurgam в своем материале привели ряд аргументов как в пользу такого решения, так и против него.

Gripen для Украины — аргументы в пользу шведского истребителя

Gripen относятся к истребителям четвертого поколения и выгодно отличаются от своих конкурентов относительной простотой в освоении, меньшей стоимостью эксплуатации и возможностью локализации производства. Компания Saab известна готовностью делиться технологиями и рассматривать кооперацию с национальными авиапромами, что может дать Украине дополнительную независимость в обеспечении боевой авиацией.

Кроме того, Украина уже имеет опыт эксплуатации техники Saab — на вооружении Воздушных сил могут состоять два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC-890. Это создает базу для возможного расширения сотрудничества.

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Чехии Фото: wiki

Аргументы против

В то же время существует ряд факторов, которые ставят под сомнение перспективы масштабного перехода Украины на Gripen.

Во-первых, после войны перед страной неизбежно встанет задача унификации авиапарка. Наибольшее количество в Украине — американских F-16, которые, по всей вероятности, станут базовой платформой для обновления флота.

Во-вторых, технологически Gripen уступают новейшим F-35. В условиях, когда Россия обладает значительным превосходством в ресурсах, Украина должна компенсировать этот дисбаланс качеством, что делает ориентацию на самые современные платформы логичной.

Еще один фактор по мнению аналитиков — ограниченные масштабы производства и эксплуатации Gripen. К 2024 году произведено около 300 таких машин против более чем 4500 F-16. Это означает, что при необходимости оперативной замены потерь или поставок комплектующих Украина может столкнуться с дефицитом.

Репутация Gripen

Швеция успешно продвигает JAS 39 Gripen на рынке стран с ограниченными военными бюджетами. Истребитель хорошо зарекомендовал себя как относительно недорогая и надежная машина, подходящая для государств, которые не могут позволить себе закупку F-35. К примеру, сегодня самолет стоит на вооружении Швеции, Бразилии, Чехии, Венгрии и Таиланда. Колумбия и Перу также выразили интерес к его приобретению.

Несмотря на то что Gripen эксплуатируется с середины 1990-х годов, боевое крещение самолет получил лишь в июле 2025 года — в ходе краткосрочного вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Использование Gripen в связке с системами Erieye AWACS позволило тайским ВВС эффективно наносить удары, избегая при этом потерь от противовоздушной обороны противника.

Истребитель JAS 39 Воздушных сил Тайланда

После успешного применения правительство Таиланда одобрило закупку дополнительных истребителей Gripen E/F, что подтверждает доверие к машине.

Однако выйти на рынок крупных игроков Saab мешает технологическое отставание самолета. Для Украины более вероятным сценарием видится ограниченное использование Gripen, возможно — в рамках совместных проектов с авиапромом. Также нельзя исключать закупку небольшого количества самолетов в условиях войны, если возникнет острая потребность.

В заключение было отмечено, что еще в 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на Gripen, однако на данный момент западные партнеры делают ставку на поставки и освоение F-16. Тем не менее дискуссии о перспективах Saab Gripen для Украины продолжаются. Сочетание доступности, технологической гибкости и политической поддержки Швеции делает эти самолеты реальным вариантом усиления воздушных сил — пусть и не в качестве основной платформы.

