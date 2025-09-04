Новые Gripen E для Украины будут только после войны: поставят ли шведы старые истребители

Министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил, что страна готова рассмотреть продажу новейших истребителей JAS 39 Gripen E Украине, однако это возможно лишь в рамках долгосрочного соглашения и после завершения войны.

Related video

Швеция открыта к диалогу о будущих продажах Украине своих истребителей, пишет Breaking Defense, приводя слова Йонсона.

Однако министр дал понять, что потенциальное приобретение зависит от окончания войны на Украине, причем любая сделка "должна быть долгосрочным проектом".

По словам чиновника, шведская сторона готова и к более быстрым решениям — в частности, к передаче самолетов предыдущих модификаций Gripen C/D. Этот вариант обсуждается уже не первый месяц и, по оценке экспертов, выглядит реалистичнее, учитывая ограниченные темпы производства новых Gripen E и большой портфель заказов.

В свою очередь производитель истребителей компания Saab, также поддерживает идею передачи Украине своих самолетов. Однако руководство компании отмечают, что соглашение о поставках более ранней версии имеет исключительно политический контекст.

В Стокгольме также отмечают, что Gripen E может стать основой для создания унифицированного парка украинских ВВС. Такая позиция основывается на том, что Швеция уже имеет опыт интеграции этих самолетов в вооруженные силы стран-партнеров — Чехии, Венгрии, Бразилии и Таиланда.

Вместе с тем эксперты предупреждают: окончательный состав украинского авиапарка пока не определен. А в послевоенный период за право поставок будут конкурировать и другие государства, включая Францию с Dassault Rafale.

Важно

Передачу истребителей Gripen Украине поставили на паузу: в НАТО назвали причины

"Пока передача Gripen остается "подвешенной в воздухе". Однако если раньше это было поставлено на паузу для лучшего усвоения F-16, то с началом снабжения Mirage 2000 может открыться окно и для машины от Saab", — подытожили аналитики.

Gripen для ВСУ — детали

Напомним, украинские эксперты периодически поднимают вопрос о возможности усиления украинской авиации шведскими истребителями JAS 39 Gripen, производимыми компанией SAAB. В пользу такого решения приводят аргументы, что Украина уже имеет опыт эксплуатации техники Saab. Например, самолет ДРЛО ASC-890. Однако технологически Gripen уступают современным боевым машинам.

Ранее Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об интересе со стороны стран Латинской Америки к шведским истребителям JAS-39 Gripen.