Передачу истребителей Gripen Украине поставили на паузу: в НАТО назвали причины

По словам генерала Онно Эйхельсхайма, западным союзникам следует избегать поставок Киеву "слишком большого количества систем", поскольку украинские воздушные силы испытывают нехватку летчиков.

Швеция выразила готовность отправить истребители JAS 39 Gripen в Украину, однако ряд западных союзников, включая Нидерланды, считает этот шаг преждевременным. Начальник Генштаба Нидерландов Онно Эйхельсхайм, ключевой представитель "истребительной коалиции", который занимает важное место в этих процессах, заявил, что сейчас Украина должна сосредоточиться на освоении уже поставленных самолетов F-16. Об этом пишет ресурс Breaking Defense.

Передача Украине шведских истребителей Gripen остается лишь перспективой, несмотря на длительные переговоры и готовность Стокгольма сделать этот шаг.

"В долгосрочной перспективе — да, но я думаю, что мы должны избегать предоставления Украине слишком большого количества систем, потому что у них нехватка пилотов. Где-то в балансе вы должны посмотреть, какие возможности необходимы в данный момент", — сказал генерал в интервью изданию.

Эйхельсхайм отметил, что украинские пилоты демонстрируют высокие результаты в освоении F-16, "возможно, даже лучше, чем мы ожидали". Однако для обеспечения бесперебойной эксплуатации необходимо наладить логистику, поставки запчастей и боеприпасов, которые более доступны для F-16, чем для других моделей.

В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявил, что Стокгольм готов передать Gripen, но ему рекомендовали повременить.

"Сейчас Украина осваивает F-16. Добавление других сложных технологий может усложнить координацию", — пояснил Йонсон.

Комментируя заявление генерала обозреватели Defense Express отметили, что подобная стратегия, основанная на унифицированном парке самолетов, позволяет избежать "зоопарка" систем, что важно для эффективной эксплуатации техники и обучения. Однако после высказываний Эйхельсхайма стало понятно, кто именно стоит за торможением процесса передачи самолетов JAS 39.

"И именно это наконец-то объясняет, кто именно "поставил на паузу" передачу шведских истребителей. Хотя в общем-то вся история с объяснениями, почему Gripen до сих пор не переданы, очень сильно напоминает пинг-понг, при этом трехсторонний", — подчеркнули обозреватели.

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Ранее Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об интересе со стороны стран Латинской Америки к шведским истребителям JAS-39 Gripen.