Передавання винищувачів Gripen Україні поставили на паузу: у НАТО назвали причини

За словами генерала Онно Ейхельсгайма, західним союзникам слід уникати постачань Києву "занадто великої кількості систем", оскільки українські повітряні сили відчувають брак льотчиків.

Швеція висловила готовність відправити винищувачі JAS 39 Gripen в Україну, однак низка західних союзників, включно з Нідерландами, вважає цей крок передчасним. Начальник Генштабу Нідерландів Онно Ейхельсхайм, ключовий представник "винищувальної коаліції", який посідає важливе місце в цих процесах, заявив, що наразі Україна має зосередитися на освоєнні вже поставлених літаків F-16. Про це пише ресурс Breaking Defense.

Передавання Україні шведських винищувачів Gripen залишається лише перспективою, попри тривалі переговори та готовність Стокгольма зробити цей крок.

"У довгостроковій перспективі — так, але я думаю, що ми повинні уникати надання Україні надто великої кількості систем, тому що у них брак пілотів. Десь у балансі ви маєте подивитися, які можливості необхідні на цей момент", — сказав генерал в інтерв'ю виданню.

Ейхельсгайм зазначив, що українські пілоти демонструють високі результати в освоєнні F-16, "можливо, навіть кращі, ніж ми очікували". Однак для забезпечення безперебійної експлуатації необхідно налагодити логістику, постачання запчастин і боєприпасів, які більш доступні для F-16, ніж для інших моделей.

Зі свого боку міністр оборони Швеції Пол Йонсон раніше заявив, що Стокгольм готовий передати Gripen, але йому рекомендували почекати.

"Зараз Україна освоює F-16. Додавання інших складних технологій може ускладнити координацію", — пояснив Йонсон.

Коментуючи заяву генерала, оглядачі Defense Express зазначили, що подібна стратегія, заснована на уніфікованому парку літаків, дає змогу уникнути "зоопарку" систем, що важливо для ефективної експлуатації техніки та навчання. Однак після висловлювань Ейхельсхайма стало зрозуміло, хто саме стоїть за гальмуванням процесу передачі літаків JAS 39.

"І саме це нарешті пояснює, хто саме "поставив на паузу" передачу шведських винищувачів. Хоча загалом вся історія з поясненнями чому Gripen досі не передані дуже сильно нагадує пінг-понг, при цьому тристоронній", — підкреслили оглядачі.

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Раніше Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про інтерес з боку країн Латинської Америки до шведських винищувачів JAS-39 Gripen.