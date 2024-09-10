Швеція "згадала" винищувачі Gripen у пакеті військової допомоги Україні: перспективи поставок

Швеція зосередиться на модернізації винищувача JAS 39E, на що буде виділено 200 млн євро. Це відкриє можливість використання варіанту C/D в українських збройних силах.

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Швеція 9 вересня оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 4,6 млрд шведських крон (приблизно 443 млн доларів). Цей пакет фокусується на закупівлі нової зброї, але в ньому міститься цікава деталь — було заявлено про підготовку до можливої передачі Україні винищувачів JAS 39 Gripen. Про перспективи надання шведських винищувачів Повітряним силам ЗСУ розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Як повідомила пресслужба Міноборони країни, сьогодні надання літаків Gripen неможливе через зосередженість на постачанні F-16, але у більш віддаленій перспективі, ймовірно, після 2025 року, це може стати можливим.

"Україна мала можливість придбати JAS 39 Gripen, але під час переговорів вирішила не займатися цим, оскільки експлуатація двох різних авіаційних систем одночасно була б занадто складною", — пояснив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.

Автори матеріалу зазначили, що половину загальної суми військового пакету — 200 млн євро — було виділено на програму Gripen для закупівлі основних компонентів винищувачів, які згодом перепрофілюються для нового літака JAS 39E. Ця машина має низку поліпшень, включно з модернізованими крилами й підвищеною адаптивністю для сучасних бойових умов.

Отже, нова версія літака Gripen буде значно модернізована, що відкриє можливість використання варіанту C/D в українських збройних силах, якщо уряд Швеції ухвалить таке рішення в майбутньому.

Оглядачі підкреслюють, що шведський винищувач здатний ефективно функціонувати на коротких злітно-посадкових смугах, включно з цивільними дорогами, що особливо важливо для умов сучасної війни на українській території. Простота обслуговування та логістики також дають змогу швидко підтримувати високий рівень бойової готовності.

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Нагадаємо, про переговори щодо постачання Україні винищувачів четвертого покоління Gripen розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. За його словами, Київ ніколи не відмовлявся від цих машин, а питання про їх надання постійно порушував президент Володимир Зеленський.