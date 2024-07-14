"Рухаємося в цьому напрямку": Україна обговорює зі Швецією передачу Gripen, — ОП

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що "ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen". Це питання президент Зеленський постійно озвучує перед офіційним Стокгольмом.

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Україна веде перемовини зі Швецією щодо отримання Києвом винищувачів четвертого покоління Gripen виробництва компанія Saab. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Голос Америки".

За його словами, питання щодо постачання цих літаків постійно порушується главою держави Володимиром Зеленським.

"Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО", — сказав Жовква.

Він зазначив, що у зв'язку з фіналізацією членства країни в Альянсі, у Стокгольмі не були готові давати якісь обіцянки.

"Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку", — резюмував він.

Нагадаємо, 10 липня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом дав зрозуміти, що Україна відмовилася від шведських винищувачів, адже "дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів — і F-16, і Gripen — надто багато".

Водночас він запевнив, що Стокгольм залишається відкритим до постачання Києву Gripen.

11 липня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив рішення призупинити отримання шведських літаків тим, що для використання авіації різних видів потрібно витрачати більше ресурсів на інженерно-логістичного забезпечення.