"Двигаемся в этом направлении": Украина обсуждает со Швецией передачу Gripen, — ОП
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что "никогда не слышал, чтобы украинцы отказывались от истребителей Gripen". Этот вопрос президент Зеленский постоянно озвучивает перед официальным Стокгольмом.
Украина ведет переговоры со Швецией о получении Киевом истребителей четвертого поколения Gripen производства компания Saab. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Голос Америки".
По его словам, вопрос о поставках этих самолетов постоянно поднимается главой государства Владимиром Зеленским.
"Я никогда не слышал, чтобы украинцы отказывались от истребителей Gripen. Наоборот, это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО", — сказал Жовква.
Он отметил, что в связи с финализацией членства страны в Альянсе, в Стокгольме не были готовы давать какие-то обещания.
"Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны — с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16. Итак, мы движемся в этом направлении", — резюмировал он.
Напомним, 10 июля министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём дал понять, что Украина отказалась от шведских истребителей, ведь "пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком много".
В то же время он заверил, что Стокгольм остается открытым к поставке Киеву Gripen.
11 июля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил решение приостановить получение шведских самолетов тем, что для использования авиации разных видов нужно тратить больше ресурсов на инженерно-логистическое обеспечение.