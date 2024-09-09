Катери і зенітні ракетні системи: Швеція надала Україні новий пакет допомоги
Цей пакет став 17-м пакетом військової допомоги Стокгольма для Києва. Він включає закупівлю обладнання, яке є "особливим пріоритетом для України".
Швеція 9 вересня оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Швеції.
Як зазначають в оборонному відомстві, новий пакет допомоги включає закупівлю обладнання, яке є "особливим пріоритетом для України".
До переліку наданого озброєння увійшли:
- бойові катери Combat Boat 90 (6 штук);
- зенітні ракетні комплекси Robot System 70;
- протитанкові міни;
- гранатомети з боєприпасами;
- безвідкотні рушниці з боєприпасами;
- малокаліберні боєприпаси;
- навчальне обладнання;
- шоломи та зимове спорядження;
- боєприпаси 40-мм калібру для бойових машин;
- маскувальне обладнання.
"З пакетом підтримки 17 Швеція вступає в новий етап військової підтримки України, з більшою увагою до виробництва, а не донорства. Пакет підтримки містить три основні закупівлі матеріальних засобів, які мають особливий пріоритет для України. Закупівлі здійснюватимуть або Збройні сили Швеції, або Управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції. Вартість цих закупівель становить приблизно 600 мільйонів шведських крон", — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Швеції.
Нагадаємо, що 3 вересня повідомлялося, що новий пакет допомоги від Вашингтона схвалять найближчим часом, і він може містити далекобійне озброєння, хоч остаточного рішення ще не ухвалили. Це змусить росіян перемістити свої склади постачання на сотні кілометрів.