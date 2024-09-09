Катери і зенітні ракетні системи: Швеція надала Україні новий пакет допомоги

Цей пакет став 17-м пакетом військової допомоги Стокгольма для Києва. Він включає закупівлю обладнання, яке є "особливим пріоритетом для України".

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Швеція 9 вересня оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Швеції.

Як зазначають в оборонному відомстві, новий пакет допомоги включає закупівлю обладнання, яке є "особливим пріоритетом для України".

До переліку наданого озброєння увійшли:

бойові катери Combat Boat 90 (6 штук);

зенітні ракетні комплекси Robot System 70;

протитанкові міни;

гранатомети з боєприпасами;

безвідкотні рушниці з боєприпасами;

малокаліберні боєприпаси;

навчальне обладнання;

шоломи та зимове спорядження;

боєприпаси 40-мм калібру для бойових машин;

маскувальне обладнання.

"З пакетом підтримки 17 Швеція вступає в новий етап військової підтримки України, з більшою увагою до виробництва, а не донорства. Пакет підтримки містить три основні закупівлі матеріальних засобів, які мають особливий пріоритет для України. Закупівлі здійснюватимуть або Збройні сили Швеції, або Управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції. Вартість цих закупівель становить приблизно 600 мільйонів шведських крон", — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Швеції.

Нагадаємо, що 3 вересня повідомлялося, що новий пакет допомоги від Вашингтона схвалять найближчим часом, і він може містити далекобійне озброєння, хоч остаточного рішення ще не ухвалили. Це змусить росіян перемістити свої склади постачання на сотні кілометрів.