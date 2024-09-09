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Военный Фокус Российско-украинская война

Катера и зенитные ракетные системы: Швеция предоставила Украине новый пакет помощи

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Фото: Посольство США в Украине

Этот пакет стал 17-м пакетом военной помощи Стокгольма для Киева. Он включает закупку оборудования, которое является "особым приоритетом для Украины".

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Швеция 9 сентября объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 400 миллионов евро. Об этом сообщило Министерство обороны Швеции.

Как отмечают в оборонном ведомстве, новый пакет помощи включает закупку оборудования, которое является "особым приоритетом для Украины".

В перечень предоставленного вооружения вошли:

  • боевые катера Combat Boat 90 (6 штук);
  • зенитные ракетные комплексы Robot System 70;
  • противотанковые мины;
  • гранатометы с боеприпасами;
  • безоткатные ружья с боеприпасами;
  • малокалиберные боеприпасы;
  • учебное оборудование;
  • шлемы и зимнее снаряжение;
  • боеприпасы 40-мм калибра для боевых машин;
  • маскировочное оборудование.

"С пакетом поддержки 17 Швеция вступает в новый этап военной поддержки Украины, с большим вниманием к производству, а не донорству. Пакет поддержки содержит три основные закупки материальных средств, которые имеют особый приоритет для Украины. Закупки будут осуществлять или Вооруженные силы Швеции, или Управление материально-технического обеспечения обороны Швеции. Стоимость этих закупок составляет примерно 600 миллионов шведских крон", — говорится в сообщении Министерства обороны Швеции.

Напомним, что 3 сентября сообщалось, что новый пакет помощи от Вашингтона одобрят в ближайшее время, и он может содержать дальнобойное вооружение, хотя окончательного решения еще не приняли. Это заставит россиян переместить свои склады снабжения на сотни километров.