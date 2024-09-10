Швеция "упомянула" истребители Gripen в пакете военной помощи Украине: перспективы поставок

Швеция сосредоточится на модернизации истребителя JAS 39E, на что будет выделено 200 млн евро. Это откроет возможность использования варианта C/D в украинских вооруженных силах.

Related video

Швеция 9 сентября объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 4,6 млрд шведских крон (около 443 млн долларов). Этот пакет фокусируется на закупке нового оружия, но в нем содержится любопытная деталь — было заявлено о подготовке к возможной передаче Украине истребителей JAS 39 Gripen. О перспективах предоставления шведских истребителей Воздушным силам ВСУ рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Как сообщила пресс-служба Минобороны страны, на сегодняшний день предоставление самолетов Gripen невозможно из-за сосредоточенности на поставках F-16, но в более отдаленной перспективе, вероятно, после 2025 года, это может стать возможным.

"Украина имела возможность приобрести JAS 39 Gripen, но в ходе переговоров решила не заниматься этим, так как эксплуатация двух разных авиационных систем одновременно была бы слишком сложной", — пояснил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

Авторы материала отметили, что половина общей суммы военного пакета — 200 млн евро — была выделена на программу Gripen для закупки основных компонентов истребителей, которые впоследствии перепрофилируются для нового самолета JAS 39E. Эта машина обладает рядом улучшений, включая модернизированные крылья и повышенную адаптивность для современных боевых условий.

Таким образом новая версия самолета Gripen будет значительно модернизирована, что откроет возможность использования варианта C/D в украинских вооруженных силах, если правительство Швеции примет такое решение в будущем.

Обозреватели подчеркивают что шведский истребитель способен эффективно функционировать на коротких взлетно-посадочных полосах, включая гражданские дороги, что особенно важно для условий современной войны на украинской территории. Простота обслуживания и логистики также позволяют быстро поддерживать высокий уровень боевой готовности.

Важно

Украина отказалась от Gripen. Почему шведские истребители считают ненужными

Напомним, о переговорах по поставкам Украине истребителей четвертого поколения Gripen рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. По его словам, Киев никогда не отказывался от этих машин, а вопрос об их предоставлении постоянно поднимался президентом Владимиром Зеленским.