ВС РФ атаковали Киев и область ракетами и дронами: разрушенная пятиэтажка, пожары в районах, детали

Под утро 28 сентября российские оккупационные войска нанесли удар дронами и крылатыми ракетами по Киеву, в результате чего в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

В частности в Соломенском районе Киева из-за падения обломков БПЛА частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он также рассказал о последствиях падения обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах:

в Голосеевском районе подвергся разрушениям частный дом. Предварительно, без пострадавших;

Днепровском районе, по предварительной информации, — падение обломков на крышу многоэтажки;

в Святошинском — падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку;

в Дарницком — обломки упали на территории частной усадьбы.

"Сейчас трое пострадавших в результате атаки врага на столицу. Всех медики госпитализировали", — отметил Кличко в 6:07.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил все вышеуказанные повреждения в столице, добавив уточнения, что в Дарницком районе обломки дронов упали на припаркованные авто, а в Голосеевском — падение обломков БпЛА на двух локациях в частном секторе.

"Всего госпитализированы двое пострадавших. Экстренные службы продолжают работать на местах", — подчеркнул Ткаченко.

На момент публикации материала взрывы в Киеве и области продолжали раздаваться, а Воздушные силы ВСУ предупредили о новой большой группе ударных дронов, которая двинулась на Киев.

Последствия российской атаки в Киевской области

В Киевской областной военной администрации отметили, что в регионе из-за российской атаки уже есть информация о пострадавших.

"В Фастовском районе повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте", — пояснили в КОВА.

Там также подчеркнули, что в Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома и повреждены 6 автомобилей.

"Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс", — отметили в КОВА, пообещав предоставить более подробную информацию позже.

Последствия атаки РФ в Киевской области Последствия атаки РФ в Киевской области Последствия атаки РФ в Киевской области

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне атакуют Украину шахедами и крылатыми ракетами, а в воздухе находится по меньшей мере семь бортов ТУ-95мс.

В ночь на 28 сентября россияне четыре раза ударили по Запорожью, в результате чего была разрушена АЗС.