Россияне четыре раза ударили по Запорожью: разрушена АЗС и частный дом (фото)

В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью.

Related video

В результате атаки частично разрушена местная автозаправочная станция, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"По меньшей мере четыре удара нанесли россияне по городу. Повреждена автозаправка и ее оборудование", — написал Федоров.

Перед этим он предупреждал о том, что существует угроза ударов скоростных ракет по городу и области.

Федоров также обнародовал фото с последствиями российской атаки по Запорожью.

Разрушенная АЗС в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

ВС РФ атаковали заправку в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии глава Запорожской ОГА уточнил, что один из вражеских ударов был нанесен по частному дому.

"Один человек ранен. Медики оказывают всю помощь", — подчеркнул Федоров.

Россияне ударили по частному дому в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Отметим, что сами взрывы начали раздаваться в Запорожье около часа ночи.

На момент публикации материала было известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Запорожье.

"Сейчас двое мужчин обратились за помощью врачей — 21-го и 32-х лет. Медики оказывают помощь", — пояснил Федоров.

Напомним, в ночь на 27 сентября ВС РФ ударили по Запорожью дронами, из-за чего 9 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 24 сентября ВС РФ атаковали Запорожье ФАБами.