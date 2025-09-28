Россияне четыре раза ударили по Запорожью: разрушена АЗС и частный дом (фото)
В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожью.
В результате атаки частично разрушена местная автозаправочная станция, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"По меньшей мере четыре удара нанесли россияне по городу. Повреждена автозаправка и ее оборудование", — написал Федоров.
Перед этим он предупреждал о том, что существует угроза ударов скоростных ракет по городу и области.
Федоров также обнародовал фото с последствиями российской атаки по Запорожью.
Впоследствии глава Запорожской ОГА уточнил, что один из вражеских ударов был нанесен по частному дому.
"Один человек ранен. Медики оказывают всю помощь", — подчеркнул Федоров.
Отметим, что сами взрывы начали раздаваться в Запорожье около часа ночи.
На момент публикации материала было известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Запорожье.
"Сейчас двое мужчин обратились за помощью врачей — 21-го и 32-х лет. Медики оказывают помощь", — пояснил Федоров.
Напомним, в ночь на 27 сентября ВС РФ ударили по Запорожью дронами, из-за чего 9 тысяч абонентов остались без света.
В ночь на 24 сентября ВС РФ атаковали Запорожье ФАБами.