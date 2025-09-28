Росіяни чотири рази вдарили по Запоріжжю: зруйнована АЗС та приватний будинок (фото)

У ніч на 28 вересня російські окупаційні війська завдали щонайменше чотири удари по Запоріжжю.

Внаслідок атаки частково зруйновано місцеву автозаправну станцію, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Щонайменше чотири удари завдали росіяни по місту. Пошкоджено автозаправку та її обладнання", — написав Федоров.

Перед цим він попереджав про те, що існує загроза ударів швидкісних ракет по місту та області.

Федоров також оприлюднив фото з наслідками російської атаки по Запоріжжю.

Зруйнована АЗС у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

ЗС РФ атакували заправку у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Згодом очільник Запорізької ОВА уточнив, що один з ворожих ударів було завдано по приватному будинку.

"Одна людина поранена. Медики надають всю допомогу", — наголосив Федоров.

Росіяни вдарили по приватному будинку у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Зазначимо, що самі вибухи почали лунати у Запоріжжі близько першої ночі.

На момент публікації матеріалу було відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

"Наразі двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів — 21-го та 32-х років. Медики надають допомогу", — пояснив Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня ЗС РФ вдарили по Запоріжжю дронами, через що 9 тисяч абонентів залишились без світла.

У ніч на 24 вересня ЗС РФ атакували Запоріжжя ФАБами.