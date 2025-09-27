ЗС РФ вдарили по Запоріжжю дронами: 9 тисяч людей залишились без світла (фото, відео)

Надвечір 26 вересня російські окупаційні війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого дев'ять тисяч абонентів залишились без електропостачання.

Окупанти поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину", — написав Федоров.

Він також оприлюднив фото з наслідками російського удару по Запоріжжю.

Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю 26 вересня Фото: Запорізька ОВА

РФ вдарила дронами по магазину у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

"Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя", — наголосив Федоров.

За його словами, через обстріл Запоріжжя у місті обійшлось без постраждалих.

"Майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома БпЛА. Сталася пожежа. Зруйнований магазин. Попередньо, минулося без постраждалих", — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня ЗС РФ атакували Запоріжжя ФАБами.

26 вересня росіяни вдарили дроном по торговому центру в Харкові.