ВС РФ ударили по Запорожью дронами: 9 тысяч человек остались без света (фото, видео)

К вечеру 26 сентября российские оккупационные войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью, в результате чего девять тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Оккупанты попали по объекту гражданской инфраструктуры, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина", — написал Федоров.

Он также обнародовал фото с последствиями российского удара по Запорожью.

Последствия удара ВС РФ по Запорожью 26 сентября Фото: Запорожская ОВА

РФ ударила дронами по магазину в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

"В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья", — подчеркнул Федоров.

По его словам, из-за обстрела Запорожья в городе обошлось без пострадавших.

"Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя БпЛА. Произошел пожар. Разрушен магазин. Предварительно, обошлось без пострадавших", — подчеркнул Федоров.

Напомним, в ночь на 24 сентября ВС РФ атаковали Запорожье ФАБами.

26 сентября россияне ударили дроном по торговому центру в Харькове.