ЗС РФ атакували Запоріжжя ФАБами: зруйновані будинки, спалахнула пожежа (фото)

У ніч на 24 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю бомбами, внаслідок чого в одному з районів спалахнула пожежа.

Related video

За попередньою інформацією, ЗС РФ вдарили по місту двома фугасними бомбами, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали 2 удари, попередньо ФАБ, по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталося займання", — написав Федоров.

Він оприлюднив фото зсередини одного з постраждалих внаслідок російської атаки будинків.

Наслідки російського удару по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Федоров також повідомив, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу, що здійнялась через удар РФ по Запоріжжю.

Рятувальники ліквідовують пожежу у Запоріжжі Рятувальники ліквідовують пожежу у Запоріжжі

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя не було.

Нагадаємо, надвечір 23 вересня ЗС РФ завдали щонайменше 16 ударів "шахедами" по Харкову.

23 вересня ЗС РФ вдарили балістикою по місту Татарбунари.