Харків під масованим обстрілом ЗС РФ: у місті зафіксовано 16 прильотів, деталі

Надвечір 23 вересня російські окупаційні війська завдали щонайменше 16 ударів по Харкову ударними дронами типу "Шахед". Через масований обстріл ЗС РФ у місті частково відсутнє електропостачання.

ЗС РФ продовжують масовано атакувати Харків ударними БПЛА, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, більшість з 16-ти прильотів прийшлася на Холодногірський район міста", — написав Терехов.

Він уточнив, що у звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що через російський обстріл пожежа спалахнула у Шевченківському районі Харкова.

"Відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого обстрілу Харкова. Лікарі надають пораненому усю необхідну допомогу", — написав Синєгубов близько 23:00, а ще через кілька хвилин додав, що вибухове поранення отримав 24-річний чоловік.

Про те, що Харків перебуває під масованою атакою ворожих ударних БпЛА, повідомляли й Повітряні сили ЗСУ.

Місцеві пабліки повідомляють про численні пожежі у місті.

На момент публікації матеріалу повної інформації щодо завданих Росією ушкоджень місту не було.

Нагадаємо, 23 вересня ЗС РФ вдарили балістикою по місту Татарбунари.

У ніч на 23 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю фугасними бомбами.