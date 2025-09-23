Харьков под массированным обстрелом ВС РФ: в городе зафиксировано 16 прилетов, детали
К вечеру 23 сентября российские оккупационные войска нанесли не менее 16 ударов по Харькову ударными дронами типа "Шахед". Из-за массированного обстрела ВС РФ в городе частично отсутствует электроснабжение.
ВС РФ продолжают массированно атаковать Харьков ударными БПЛА, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"По предварительной информации, которая требует уточнения, большинство из 16-ти прилетов пришлось на Холодногорский район города", — написал Терехов.
Он уточнил, что в связи с вражескими ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы с поставками электроэнергии.
В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что из-за российского обстрела пожар вспыхнул в Шевченковском районе Харькова.
"Известно об одном пострадавшем в результате вражеского обстрела Харькова. Врачи оказывают раненому всю необходимую помощь", — написал Синегубов около 23:00, а еще через несколько минут добавил, что взрывное ранение получил 24-летний мужчина.
О том, что Харьков находится под массированной атакой вражеских ударных БпЛА, сообщали и Воздушные силы ВСУ.
Местные паблики сообщают о многочисленных пожарах в городе.
На момент публикации материала полной информации о нанесенных Россией повреждений городу не было.
Напомним, 23 сентября ВС РФ ударили баллистикой по городу Татарбунары.
В ночь на 23 сентября россияне ударили по Запорожью фугасными бомбами.