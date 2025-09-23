Россияне ударили по Запорожью фугасными бомбами: разрушены жилые дома (фото, видео)

В ночь на 23 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью шестью фугасными бомбами. Под завалом дома могут находиться люди.

Пожары возникли в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами", — написал Федоров и обнародовал видео с последствиями российской атаки.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что враг нанес массированный авиаудар по Запорожью

"Попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что по предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек.

"Количество пострадавших уточняется", — подчеркнули спасатели, обнародовав фото с места российского удара.

Напомним, под утро 22 сентября россияне сбросили на Запорожье 5 авиабомб.

В ночь на 22 сентября "шахеды" ударили по Борисполю, Сумам и Запорожью.