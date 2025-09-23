Россияне ударили по Запорожью фугасными бомбами: разрушены жилые дома (фото, видео)
В ночь на 23 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью шестью фугасными бомбами. Под завалом дома могут находиться люди.
Пожары возникли в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами", — написал Федоров и обнародовал видео с последствиями российской атаки.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что враг нанес массированный авиаудар по Запорожью
"Попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что по предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек.
"Количество пострадавших уточняется", — подчеркнули спасатели, обнародовав фото с места российского удара.
Напомним, под утро 22 сентября россияне сбросили на Запорожье 5 авиабомб.
В ночь на 22 сентября "шахеды" ударили по Борисполю, Сумам и Запорожью.