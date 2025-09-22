Ночная атака РФ: "шахеды" ударили по Борисполю, Сумам и Запорожью (видео)

В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Бориспольскому району Киевской области, где вспыхнули частные дома

Также есть попадания в Ковпаковском районе Сум, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Этой ночью Сумская община — под атакой российских ударных БпЛА. Есть попадания в Ковпаковском районе города", — написал Григоров.

Он уточнил, что к ликвидации последствий удара привлечены все экстренные службы, а обследование территории продолжается.

Пост Григорова Фото: скриншот

Отметим, что о взрыве в Сумах СМИ сообщали около четырех часов ночи.

В то же время в Бориспольском районе Киевской области в результате атаки произошло возгорание жилой трехэтажки.

"Также возник пожар в двух частных домах. Оперативные службы на местах. Идет ликвидация возгораний", — отметили в Киевской областной военной администрации.

В сети также появилось видео с атакой дрона в районе Борисполя.

Около пяти утра в КОВА сообщили, что последствия вражеской атаки фиксируют в 4 районах Киевской области:

в Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки;

в Фастовском районе — пожар частного дома;

в Обуховском районе в результате сбивания вражеской цели произошло падение обломков на многоэтажный незаселенный дом;

в Бориспольском районе возник пожар частного дома. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе есть пострадавший. Мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказана в больнице. В госпитализации не нуждается", — подчеркнули в КОВА.

Пожар в Киевской области в результате российской атаки Фото: КОВА

Кроме того, россияне также атаковали Запорожье.

"Из-за атаки россиян возник пожар. Все детали выясняются", — коротко сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Впоследствии он уточнил, что враг попал в объект гражданской инфраструктуры.

"Уничтожено и поврежденного автомобиля", — подчеркнул Федоров.

Последствия удара РФ по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки в других регионах, кроме Киевщины, не было

Напомним, в ночь на 20 сентября российский дрон ударил по гражданскому общежитию на Полтавщине.

В ночь на 19 сентября в спальном районе Киева упал и взорвался "шахед".