Ночная атака РФ: "шахеды" ударили по Борисполю, Сумам и Запорожью (видео)
В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Бориспольскому району Киевской области, где вспыхнули частные дома
Также есть попадания в Ковпаковском районе Сум, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Этой ночью Сумская община — под атакой российских ударных БпЛА. Есть попадания в Ковпаковском районе города", — написал Григоров.
Он уточнил, что к ликвидации последствий удара привлечены все экстренные службы, а обследование территории продолжается.
Отметим, что о взрыве в Сумах СМИ сообщали около четырех часов ночи.
В то же время в Бориспольском районе Киевской области в результате атаки произошло возгорание жилой трехэтажки.
"Также возник пожар в двух частных домах. Оперативные службы на местах. Идет ликвидация возгораний", — отметили в Киевской областной военной администрации.
В сети также появилось видео с атакой дрона в районе Борисполя.
Около пяти утра в КОВА сообщили, что последствия вражеской атаки фиксируют в 4 районах Киевской области:
- в Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки;
- в Фастовском районе — пожар частного дома;
- в Обуховском районе в результате сбивания вражеской цели произошло падение обломков на многоэтажный незаселенный дом;
- в Бориспольском районе возник пожар частного дома. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе есть пострадавший. Мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказана в больнице. В госпитализации не нуждается", — подчеркнули в КОВА.
Кроме того, россияне также атаковали Запорожье.
"Из-за атаки россиян возник пожар. Все детали выясняются", — коротко сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Впоследствии он уточнил, что враг попал в объект гражданской инфраструктуры.
"Уничтожено и поврежденного автомобиля", — подчеркнул Федоров.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки в других регионах, кроме Киевщины, не было
Напомним, в ночь на 20 сентября российский дрон ударил по гражданскому общежитию на Полтавщине.
В ночь на 19 сентября в спальном районе Киева упал и взорвался "шахед".